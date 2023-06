Scoperta record alle porte di Roma: trovato un maxi alveare nell’intercapedine di una villetta

Una scoperta davvero incredibile quella effettuata alle porte di Roma. Rinvenuto un enorme quanto spettacolare nido di Api a Castelnuovo di Porto, i cui favi sono di oltre un metro. Oscillano infatti tra i 120 e i 130 centimetri. Una scoperta davvero sensazionale quella fatta dall’esperto zoologo e naturalista Andrea Lunerti il quale ha poi rimosso il nido, costruito a regole d’arte dagli insetti.

L’incredibile nido di api alle porte di Roma

Le api vivevano in un‘intercapedine di una villetta a Castelnuovo di Porto, alle porte della Capitale, da ormai 5 anni. A chiedere aiuto una signora di 93 anni che ha inizialmente aveva contattato una neo apicoltrice che pensava fosse uno sciame. Poi, l’incredibile scoperta. Aperta la cavità del muro, i favi rinvenuti sono, come detto, di oltre un metro. Un lavoro lungo e doloroso, come documenta lo stesso Lunerti attraverso uno spettacolare video sui social. “Ho dovuto aprire una cavità nel muro per arrivare ai favi. Si tratta di un nido incredibile, il più grandi nido di api mai estratto da mura domestiche”. Oltre 100 mila api aspirate durante i lunghi lavori effettuati da Lunerti: “Ci sono volute 3 ore di fatica, dolore e determinazione per portarle in salvo come desideravano le tre donne occupanti dello stabile”.

La tartaruga azzannatrice in giardino

Invece, nel mese di maggio un esemplare di tartaruga azzannatrice è stato trovato in un giardino privato a Capena. Il padrone di casa l’ha subito individuata e, rendendosi conto dei suoi tratti non convenzionali, l’ha subito segnalata, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Giunti sul posto le autorità, è stato poi convocato anche Lunerti per portare a termine il corretto recupero dell’animale. L’esperto ha subito riconosciuto la tartaruga azzannatrice e con tutte le precauzioni necessarie alla sua salvaguardia, l’ha catturata. Le sue condizioni sono risultate ottime, in buona salute, l’esemplare ha due anni, con un carapace di ben 27 centimetri.