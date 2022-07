Scoppia l’incendio, fiamme e fumo in due appartamenti: attimi di paura a Roma

Roma. Attimi di paura per i condomini di una palazzina a seguito dell’incendio all’interno di un appartamento. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio di oggi e fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.

Incendio in un appartamento a Roma: cosa è successo

L’incendio è divampato intorno alle 14,30 di oggi in Viale Erminio Spalla 51, zona Roma 70. Qui la Centrale Operativa ha prontamente inviato sei squadre de vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente nessuna persona è rimasta convolta.

La palazzina

L’abitazione da cui sono partite le fiamme era ubicata al primo piano di una palazzina di 12. Il rogo si è propagato fino a raggiungere l’appartamento del piano soprastante. In seguito a quanto accaduto è stato deciso di interdire l’utilizzo degli immobili coinvolti. Sul posto il personale del 118, la polizia di stato e gli agenti di Roma capitale.