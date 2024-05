Sequestrati dalla Polizia oltre 24kg di droga tra Roma est e i Castelli | FOTO

Maxi sequestro di droga della Polizia tra i Castelli e il quadrante est di Roma. Ben 24kg di sostanza stupefacente sono stati rinvenuti dagli agenti: due le persone arrestate, recuperati anche circa 21.000 euro. Tutti i particolari.

Droga a Roma e ai Castelli Romani, due importanti operazioni portate a termine dalla Polizia di Stato con altrettante persone finite in manette. Oltre 24 i kg di droga sequestrati insieme a 21.000 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio: i blitz sono scattati a Roma est e in un Comune dei Castelli Romani, precisamente Rocca di Papa.

Sequestrati 13kg di droga a Rocca di Papa

Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Appio Nuovo ad arrestare in flagranza un 65enne romano poiché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, durante un mirato servizio di osservazione, effettuato a seguito di un’attività info-investigativa, i poliziotti hanno controllato l’abitazione di un uomo, in Via Degli Agrifogli a Rocca di Papa, dove hanno rinvenuto 13 kg di marijuana e 6 kg di hashish, nonché oltre 21.000 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio e diverso materiale per il confezionamento e la pesatura della sostanza stupefacente. I poliziotti hanno quindi identificato l’uomo: si tratta di un 65enne romano che è stato poi arrestato. Adesso deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Blitz a Roma est: sequestrati oltre 5kg di droga

Castelli romani ma anche la Capitale. Sempre gli investigatori del Commissariato Appio Nuovo hanno arrestato un secondo uomo, un ragazzo 26enne, di origine romena con le medesime accuse. In particolare, durante un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno controllato l’abitazione del ragazzo situata in via Polense, a Roma est. Ebbene, qui i poliziotti hanno rinvenuto 5 kg di sostanze stupefacenti tra hashish e marijuana, 23 grammi di cocaina rosa, 26 grammi di ketamina, 143 pasticche di MDMA, 89 sigarette al THC, 3 bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Al termine delle attività di rito, l’uomo è stato tratto in arresto. L’Autorità Giudiziaria, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato gli arresti.