Serata dai incubo per l’opinionista del Gf, Rebecca Staffelli: cosa è successo

L’opinionista del Grande Fratello e figlia dell’inviato di Striscia la Notizia, Rebecca Stafelli, è stata vittima di una brutta disavventura nei giorni scorsi. Una serata trascorsa con il fidanzato e alcuni amici ai Parioli raccontata in un video su Instagram. “Sono state 24 ore folli – ha detto – non si può più stare tranquilli”.

Ha raggiunto in auto il suo fidanzato Alessandro Basile, insieme a lui e a un gruppo di amici avrebbe dovuto trascorrere una serata di svago che si è trasformata in un incubo. Una volta arrivata nei pressi del locale in cui aveva appuntamento ha iniziato a cercare parcheggio per la sua Kia elettrica, un acquisto recente. Qualche giro, come succede spesso a Roma e poi è riuscita a trovare un posto.

Il ritorno all’auto e la scoperta di quanto era successo

La serata è durata poco più di un’ora, il tempo di consumare una pizza in compagnia. Poi si è diretta verso la macchina per tornare a casa, ma della sua vettura non c’era più traccia. In un primo momento sembra aver pensato che fosse stata rimossa. Un pizzico di ottimismo svanito in breve. La constatazione di essere stata derubata e l’assenza di vetri in frantumi sull’asfalto ha fatto ritenere che probabilmente fosse stata caricata.

Il racconto sui social

Una disavventura che l’inviata del Grande Fratello ha raccontato nel dettaglio sui social, manifestando a pieno il suo disappunto per la mancanza di tranquillità. Anche andare a mangiare una pizza con gli amici può trasformarsi in un incubo. Ma Rebecca, dopo aver trascorso, come lei stessa ha detto: ’24 ore folli’ è partita per la Puglia, dove si trova tutt’ora in compagnia del suo fidanzato Alessandro, con il quale presto convolerà a nozze.