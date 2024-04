Serie A e Coppa Italia: due giorni di fuoco a Roma per la viabilità | Tutte le informazioni

Bollino rosso a Roma sul fronte della viabilità oggi e domani. Stasera è in programma la partita della Roma, impegnata in campionato contro il Bologna, mentre domani sarà la volta della Coppa Italia: protagonista la Lazio nel ritorno della semifinale contro la Juventus. Previsto il consueto piano della mobilità con chiusure e deviazioni, ecco le zone “sconsigliate”.

Grande calcio nella Capitale, due match importanti a distanza di poco più di 24 ore l’uno dall’altro. Si comincia oggi, lunedì 22 aprile 2024, con la partita di Serie A che vedrà contrapposte Roma e Bologna. Il fischio di inizio è previsto per le 18.30: per raggiungere sono disponibili il tram numero 2, e i bus (18 linee) provenienti dalle varie zone della città, con in più i collegamenti che arrivano a Piazzale Flaminio/Metro A.

Domani, invece, si alza la soglia d’allerta per l’arrivo nella Capitale dei supporters della Juventus. Alle 21.00 di martedì 23 aprile è in programma infatti la sfida di ritorno tra i bianconeri e la Lazio, valevole per le semifinali di Coppia Italia.

Si parte oggi con Roma Bologna

Partiamo da oggi. Ricordiamo che per quanto riguarda la metropolitana per le varie linee A, B, B1 e C, le ultime corse sono alle 23.30 ricordando però che la A, essendo interessata da alcuni lavori, copre il servizio con i bus sostitutivi dopo le 21.00. Per tutte, ad ogni modo, alla chiusura delle stazioni subentreranno poi le linee bus notturne.

Da tenere in considerazione a questo proposito, sia oggi che domani, che l’Olimpico è raggiunto dalle linee n200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini) e dalla n201 (Olgiata-via Antonio Conti-piazza Venezia). Non solo. Ci sono anche la n3D e la n3S che servono la zona di Viale Tiziano e viale De Coubertin/Villaggio Olimpico. La partenza è da piazzale Ostiense-Piramide della metro B.

Domani la coppa Italia: dove arriveranno i tifosi ospiti, i divieti

La sfida di Coppa Italia di domani prevede il fischio di inizio invece per le ore 21.00. In tema di viabilità, ma il discorso vale già da oggi per Roma Bologna, per quanto concerne le viabilità si sconsiglia il traffico nelle zone Vatina-Castel Sant’Angelo a beneficio del percorso direttrice Olimpica viale Leone XIII e circonvallazione Clodia.

Ma dove arriveranno i tifosi ospiti? Il punto di ritrovo, riservato, è sul lungotevere della Vittoria dove sarà allestita un’area di parcheggio per i veicoli della tifoseria bianconera. Entro le 8.00 dovranno essere rimossi pertanto tutti i veicoli nel tratto che va da piazzale Maresciallo Giardino a via Timavo. Per conoscere tutte le informazioni dettagliate sui percorsi da seguire da e per lo stadio è a disposizione il portale Roma Mobilità.