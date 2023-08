Set cinematografici a Roma, boom di produzioni: ecco quali film si stanno girando e dove

Roma, la città del cinema. In un passato lontano era la patria della Dolce Vita, oggi si riparte da quella certezza: tutte le produzioni.

Roma è anche la città del cinema. Gualtieri ha detto chiaramente che vuole portare la Festa del Cinema di Roma ai livelli di Venezia, ma prima i film si devono fare. Le produzioni di quest’anno sono tante: i registi in erba anche, ma c’è persino qualche grande attore che passa dall’altra parte. Dalla Cortellesi ad Alessandro Roja.

Tutta gente cresciuta sotto i riflettori che ora prova a mettersi dietro la macchina da presa: l’ultimo lavoro di Paola Cortellesi (il primo da regista) dal titolo “C’è ancora domani” verrà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Una scelta chiara che indica anche determinate volontà, lo stesso Roja con il suo film da regista andrà a Venezia. Tutti tasselli di un mosaico chiaro. A Roma, attualmente, le produzioni attive sono oltre la 50ina.

Roma, tutti al cinema: le produzioni attive

Il nuovo film di Mainetti è all’Esquilino, poi ci sono Edoardo Leo e Massimiliano Bruno che stanno lavorando ancora a qualche opera in comune dopo I Migliori e Peggiori giorni. Senza contare l’attività seriale. Roma è invasa da set cinematografici: questo è un bene anche per il turismo. Migliaia di euro in entrata solo per sperare di visitare certi luoghi. La cultura passa anche dall’ex mondo della celluloide. Occhio anche all’Eur, dove “72Ore” è in fase di lavorazione ed è possibile vedere i camion della Tranquilli. Con qualche attore noto.

Troviamo in compenso Francesco Paolantoni, che in quanto a notorietà non è secondo a nessuno, impegnato a girare la favola di Osho su RaiPlay. L’attore prende il posto di Neri Marcorè. Il ruolo era suo, ma ha trovato un degno sostituto perché impegnato anche lui in altri lavori. Roma è in fermento: i lavori in corso passano dalla sala.