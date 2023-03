Sgombero e bonifica del Ponte delle Valli a Roma: ‘Evitare nuovi insediamenti”

È stata avviata, ieri mattina, l’opera di sgombero e bonifica degli insediamenti abusivi nell’area sottostante il Ponte delle Valli. Polizia locale di Roma Capitale e Carabinieri sono arrivati presto per dare il via alle attività. D’altro canto la situazione era preoccupata a causa di un vero e proprio dormitorio che preoccupava soprattutto i residenti per le condizioni igienico-sanitarie, almeno fino a quando qualche giorno fa non è divampato un incendio che aveva provocato conseguenze sulla viabilità ferroviaria, visto che è situato a ridosso della stazione Roma- Nomentana e veicolare, avendo il fumo invaso anche la Tangenziale.

Le operazioni di sgombero e bonifica dell’area

Le operazioni di sgombero hanno preso il via e così quelle di bonifica da parte dei dipendenti dell’Ama per restituire decoro e soprattutto igiene a quella zona. Le persone presenti non si sono opposte, l’intervento è stato svolto in tranquillità e con uno spirito collaborativo. I presenti si sono allontanati senza creare ostacolo agli operatori intervenuti. Un lavoro impegnativo quello richiesto al personale accorso per l’attività di rimozione e bonifica dell’area, ma soprattutto dispendioso, vista la necessità di far intervenire mezzi oltre che uomini per poter svolgere il lavoro.

La paura dei residenti che vengano allestiti nuovi insediamenti

Resta la paura dei residenti che in quella zona vengano nuovamente allestiti insediamenti. L’impegno assunto dalla Prefettura per mettere fine a questi accampamenti è notevole. Un dispendio di energie umane ed economiche finalizzato non solo a restituire decoro alle aree interessate, ma anche a offrire una migliore qualità della vita a tutti coloro che vivono in questi dormitori all’area aperta. Un lavoro che non si conclude certo con la pulizia delle zone interessate, ma che deve prevedere un piano affinchè non si riformino questi agglomerati. Una soluzione difficile da trovare per Roma dove, sotto ogni ponte nascono accampamenti di fortuna per senzatetto.