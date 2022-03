Sgombero in corso a San Basilio: liberati 4 appartamenti da 7 abusivi, 2 sono bambini

Proseguono senza sosta gli interventi della Polizia Locale di Roma Capitale per sgomberare gli appartamenti e le abitazioni occupate abusivamente sul territorio capitolino. Questa mattina, infatti, sono iniziate delle nuove operazioni di sgombero in zona San Basilio, dove già nelle scorse settimane erano state portate a termine analoghe attività con la liberazione di 6 appartamenti.

Sgombero a San Basilio

Dalle prime luci dell’alba, i caschi bianchi dei Gruppi Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) e GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), con l’ausilio delle pattuglie del IV Gruppo Tiburtino, stanno eseguendo i provvedimenti di rilascio emessi dall’Ater.

Le operazioni sono dirette dal Vice Comandante della Polizia Locale Dott. Stefano Napoli e sono sotto la regia della Prefettura di Roma.

L’intervento, svolto in collaborazione con la Polizia di Stato e i Carabinieri, è tuttora in corso di svolgimento.

All’interno degli appartamenti interessati, fino ad ora sono stati sgomberati 4 immobili tra via Sirolo e via Loreto. All’interno ci abitavano complessivamente – in maniera abusiva – 7 persone, di cui 2 bambini (minorenni).

Questa operazione rientra nel piano di ripristino della legalità che, dall’inizio dell’anno, interessa diversi quartieri di Roma.