Shock a Roma, 19enne preso alle spalle e accoltellato ripetutamente: caccia all’aggressore

Orrore a Roma, dove un ragazzo di 19 anni è stato aggredito e accoltellato alla schiena e alle gambe senza un apparente motivo.

La brutale aggressione

Il giovane la sera di martedì 22 febbraio, intorno alle 21.30, stava camminando sulla circonvallazione Tuscolana, quando è stato sorpreso alle spalle da un uomo armato di coltello. Il 19enne non è riuscito a vederlo in faccia, ha solo sentito il dolore lancinante delle coltellate che lo trafiggevano alla schiena e agli arti inferiori. L’aggressore poi è immediatamente fuggito senza lasciare tracce.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzo all’ospedale Vannini di Roma. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi, anche se lo shock è ancora tanto.

Ora il 19enne sta collaborando con la Polizia per tentare di identificare l’aggressore e capire anche, se mai ci sia, il motivo di quanto accaduto.