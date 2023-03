Si dimentica le chiavi nello sportello dell’auto, la polizia lo rintraccia e…trova la droga

Aveva dimenticato le chiavi attaccate nella portiera della macchina, dimenticanza notata da un passante il quale ha poi pensato bene di avvisare le forze dell’ordine così da restituirle al legittimo proprietario e mettere la parola fine alla vicenda. Tuttavia i fatti hanno poi preso una piega decisamente inaspettata e il proprietario della vettura – un ragazzo di 25 anni – è stato arrestato. Una volta rintracciato dagli agenti nel tentativo di restituirgli le chiavi il 25enne, che era privo di documenti, è dovuto tornare nell’auto a prenderli ed è stato proprio in quel frangente che il forte odore di marijuana l’ha tradito. Perquisito, la sostanza è stata sequestrata e lui arrestato, misura poi convalidata.

La dimenticanza e l’intervento della polizia

I fatti sono avvenuti ad Ostia e precisamente sul Lungomare Vespucci.

La droga nascosta nell’auto

Fin qui nulla di strano se non fosse che, proprio in quel momento, gli agenti si sono accorti del forte odore di marijuana che proveniva dall’interno della vettura. A questo punto il quadro era decisamente chiaro e la successiva perquisizione personale e domestica non ha fatto altro che confermare i sospetti dei poliziotti che hanno poi sequestrato quasi 200 grammi di sostanza stupefacente. Il 25enne è stato così arrestato per spaccio. La misura è stata poi convalidata.