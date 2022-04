Si ribalta con il quad: morto bimbo, avrebbe compiuto 6 anni domani

Immane tragedia alle porte di Roma: un bimbo di appena 6 anni è morto schiacciato dal quad dove si trovava a insieme a un’amica di famiglia. È successo a Olevano Romano. Il bambino, Lorenzo Pizzuti, si trovava nel giardino della casa di campagna dove la famiglia aveva deciso di passare la Pasquetta insieme agli amici più cari. Una festa finita in tragedia.

Il quad ribaltato

Dopo pranzo, intorno alle ore 15:00, un’amica di famiglia aveva deciso di fare un giro con il quad. E Lorenzo aveva chiesto di salire anche lui. Il permesso gli era stato accordato. Tutti pensavano che si trattasse di una cosa sicura, che non corresse pericoli. Si trovavano intorno alla casa, in contrada Colle Conchi. Il quad si è ribaltato pochi metri dopo. La donna, una 26enne, non è riuscita a controllarlo nella stradina sdruccevole di campagna che costeggia il giardino di casa.

Il mezzo ha schiacciato il bambino. Anche la donna è rimasta sotto al quad. Immediatamente sono accorsi i parenti e gli amici, presenti al momento dell’indidente. La 26enne è rimasta ferita, ma tutti si sono accorti che le condizioni più gravi erano quelle del bimbo.

Sul posto sono arrivati i soccorsi. I sanitari del 118 hanno trasportato la 26enne al pronto soccorso dell’ospedale di di Colleferro, in codice rosso. Le sue condizioni, però, non sono gravi. Il bimbo, invece, non ce l’ha fatta. Per circa due ore i soccorritori hanno cercato di salvargli la vita, purtroppo inutilmente. Nonostante gli sforzi, per il bambino non c’è stato nulla da da fare. Domani avrebbe compiuto 6 anni.

Il suo corpino è rimasto schiacciato dalle ruote del quad. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri. Adesso starà a loro ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Nel frattempo la Procura di Tivoli ha già aperto un fascicolo per omicidio colposo. Il quad è stato posto sotto sequestro.

L’incidente

L’incidente è avvenuto sotto gli occhi del padre del bambino, tra i primi a intervenire. Dai primi rilievi sembrerebbe che il quad si sia ribaltato a causa di un dislivello sul terreno. Ribaltandosi il mezzo ha schiacciato il piccolo Lorenzo, comprimendogli gli organi vitali. Adesso sarà l’autopsia, che verrà effettuata presso il policlinico di Tor Vergata, a stabilire esattamente le cause del decesso.