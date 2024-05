Si ubriaca, scende in piazza e spara con un fucile: notte di follia ai Castelli

Notte di follia ai Castelli Romani. Un uomo è sceso nella Piazza principale cittadina di Rocca di Papa, alle porte di Roma, ed ha sparato con un fucile con cartucce a pallini. Tante le segnalazioni arrivate al 112: sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

Spari a Rocca di Papa: cosa è successo

I Militari hanno così raggiunto e bloccato l’uomo che, a quanto pare, era ubriaco. L’arma è stata immediatamente sequestrata, mentre la persona è finita in arresto. Fortunatamente, secondo le prime informazioni disponibili, non si sarebbero registrati feriti. Da chiarire le cause alla base del gesto. A riportare la notizia poco fa il quotidiano La Repubblica.