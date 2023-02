Silvia Romano, chiesta dalla Procura di Roma l’archiviazione del caso

La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione per il caso di Silvia Romano: la giovane cooperante di una Onlus è stata sequestrata per 18 mesi in Kenya. Silvia venne sequestrata il 20 novembre del 2018 e liberato nel maggio del 2020. Aperto un fascicolo nel quale si ipotizzava il reato di sequestro di persona per finalità di terrorismo ora viene invece chiesta l’archiviazione delle indagini.

Silvia Romano, Di Maio “L’Ong non aveva informato la Farnesina”

La richiesta di archiviazione e la poca collaborazione delle autorità del Kenya

Rispetto alle indagini va detto che le autorità del Kenya non hanno mai risposto alle rogatorie inviate dall’Italia, mostrandosi, dunque, poco collaborative. Non è stato quindi possibile formalizzare l’accusa anche in Italia nei riguardi delle tre persone attualmente sotto processo a Nairobi. Alla luce di ciò, le motivazioni alla base della richiesta di archiviazione – che riguardano anche le indagini avviate su eventuali responsabilità, in merito alla sicurezza, della Onlus marchigiana Africa Miele con la quale Silvia Romano era partita- appaiono maggiormente chiare.

Il sequestro e la liberazione di Silvia Romano

Silvia Romano è rimasta sotto sequestro per la bellezza di 18 mesi. In tutto questo tempo l’apprensione da parte dei familiari, che ricevevano da lei poche e frammentare notizie, cresceva e nel contempo, le istituzione svolgevano il loro lavoro, con il fine di riportare il prima possibile Silvia a casa e alla fine quel momento arrivò. Silvia Romano venne liberata nel maggio del 2020, poté dunque riabbracciare la sua famiglia e raccontare quanto da lei vissuto. Tornata in Italia, la volontaria milanese aveva raccontato di essersi convertita alla religiose islamica, una scelta quest’ultima che aveva destato non poco clamore. Ecco cosa aveva detto la Romano in merito: ‘La fede ha diversi gradi e la mia si è sviluppata con il tempo. Sicuramente dopo aver accettato la fede islamica guardavo al mio destino con serenità dell’anima’.