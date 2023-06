Slitta l’apertura della fermata Colosseo sulla Metro C, la stazione non sarà pronta per il Giubileo

La fermata Colosseo della Metro C non sarà pronta per il Giubileo del 2025. E’ la nuova tegola legata alla famosa linea ferroviaria ATAC incompiuta, che rischia di vedere la fine dei lavori oltre le date programmate. Un nuovo ostacolo per il sindaco Gualtieri, che rischia di far arrivare impreparata la Città Eterna all’evento del Giubileo. Dopotutto, anche Papa Francesco nei mesi scorsi aveva parlato delle criticità romane coi mezzi pubblici in vista del 2025.

Slitta la fermata Colosseo per la Metro C

Cosa c’è di concreto oggi dietro la fermata Colosseo sulla nuova linea metropolitana di Roma? Vedendo i comunicati comunali, sembra che la situazione sia ancora in alto mare. In quella che sarebbe dovuta essere la stazione sotto l’Anfiteatro Flavio, ancora troppi lavori mancano al suo interno. A peggiorare la situazione, poi, i tempi della burocrazia italiana: in tal senso, dovranno esserci i collaudi della struttura ferroviaria, che però sono programmati post Giubileo 2025 per buona pace del Papa e il Sindaco capitolino.

L’annuncio legato all’aggiornamento sulla stazione Colosseo

La notizia, shock per tutta la maggioranza del Campidoglio, è arrivata durante lo svolgimento della Commissione comunale del Turismo e la Mobilità. Nei fatti, non ci sarà nessuna stazione di scambio a Colosseo per i pellegrini che vogliono spostarsi dalla Metro B alla Metro A, tutto ciò in un’area del Centro Storico che vedeva la necessità di questa struttura urbanistica. La tematica legata all’evolversi dei lavori dentro la stazione sotto l’Anfiteatro Flavio, sarebbe emersa durante un’apposita Commissione per parlare dei pendolari, oggi sulla linea “A” e “B” in balia dell’insicurezza tra mezzi fatiscenti e soprattutto scippi da parte delle borseggiatrici. È stato quindi fatto un punto sul punto dei lavori dentro i cantieri delle stazioni, che in tale situazione hanno evidenziato le criticità presenti nel proseguo dei lavori per la famosa fermata della Metro C.