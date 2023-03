Spacciano droga nella roulotte, oltre 50 gli incontri con i clienti: ‘beccati’ marito e moglie

Tivoli. Avevano messo in piedi una fiorente attività di spaccio all’interno di una roulotte utilizzata dal personale di spettacoli itineranti. Il tutto avveniva peraltro nelle vicinanze di una scuola primaria e il via vai tra i clienti era piuttosto frequente e copioso. Ora però marito e moglie dovranno scontare la loro pena agli arresti domiciliari. Infatti, a seguito delle indagini, i carabinieri hanno messo la parola fine alle attività illecite delle coppia che adesso dovrà rispondere del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’ingente attività di spaccio e le indagini dei carabinieri

L’indagine è stata fatta scattare a seguito di diverse segnalazioni dei cittadini residenti nel quartiere Borgonovo di Tivoli Terme, consentendo ai militari di accertare l’esistenza di un diffuso fenomeno di spaccio di droga. Nella fattispecie, la coppia è gravemente indiziata di aver operato all’interno di un’area occupata da roulotte e container, riconducibili a nuclei familiari di esercenti di spettacoli viaggianti, sita in una zona adiacente ad una scuola primaria.

Arrestati due clienti

Ma non solo. Nel breve periodo di svolgimento dell’attività di indagine, circa venti giorni, effettuato oltre cinquanta incontri con altrettanti acquirenti. I Carabinieri sono riusciti a documentare numerosi incontri ed a trarre in arresto due clienti che avevano acquistato quantità importanti di sostanza stupefacente di tipo hashish e cocaina. Un ingente giro di spaccio quello che avevano messo in piedi marito e poi poi portato a galla dalle indagini dei carabinieri.

Marito e moglie agli arresti domiciliari

Adesso però le loro ‘marachelle’ sono finite. Infatti, l’indagine, condotta dalla Stazione Carabinieri di Tivoli Terme, ha consentito alla Procura di Tivoli di richiedere ed ottenere dal Giudice per le Indagini Preliminari Tribunale locale, l’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per entrambi gli indagati.