Droga a Roma, nuova ondata di arresti nella Capitale. Sequestrato 1kg di sostanza stupefacente tra hashish, cocaina e marijuana. In manette sono finite in tutto 6 persone.

Roma. Nuova raffica di arresti della Polizia di Stato per droga. Diverse le operazioni portate a termine dagli agenti in vari quartieri della Capitale. Complessivamente sei persone sono state arrestate poiché gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati anche 1.485 euro in contanti e circa 1 kg di droga tra cui hashish, cocaina e marijuana contenuta anche all’interno di tavolette di cioccolata.

Villaggio Prenestino: pusher lancia la cocaina dalla finestra

Gli agenti del VI Distretto Casilino, venuti a conoscenza di un’attività di spaccio in via Don Primo Mazzolari, zona Villaggio Prenestino, hanno individuato l’appartamento di un 32enne italiano e hanno effettuato uno specifico servizio antidroga. E i sospetti dei poliziotti si sono rivelati fondati. Una volta giunti sul posto, l’uomo ha esitato ad aprire agli agenti ed è stato sorpreso mentre gettava sul balcone dell’ignara vicina 216 grammi di cocaina avvolti in una tovaglia. Riusciti ad entrare nell’appartamento, i poliziotti hanno bloccato l’uomo e, a seguito di perquisizione personale, sono stati ritrovati all’interno degli slip altre 10 dosi di cocaina.

Spaccio sul litorale romano, i soldi reinvestiti in sale scommesse, ville e immobili: maxi sequestro da 4.5 milioni al ‘clan’ (ilcorrieredellacitta.com)

Droga a Torre Gaia

Sempre gli agenti del VI Distretto Casilino e sempre a Roma est, a seguito di un servizio di appostamento e osservazione in Largo Ferruccio Mengaroni, hanno sorpreso un 61enne italiano mentre cedeva sostanza stupefacente all’interno di un appartamento protetto da un cancelletto in ferro. Gli agenti hanno prontamente fermato l’acquirente che ha spontaneamente consegnato 0,2 grammi di cocaina e si sono recati presso l’appartamento del 61enne. Quest’ultimo si è rifiutato di aprire agli agenti tanto da costringerli a forzare la grata di ferro per poter fare accesso all’interno dell’abitazione e una volta entrati la perquisizione personale e locale ha permesso di rinvenire circa 52 grammi di cocaina.

Droga nascosta nella cioccolata a Primavalle

Durante il normale servizio di controllo del territorio da parte della Polizia, spostandoci ora nel quartiere Primavalle, i poliziotti della Sezione Volanti hanno fermato per un controllo un 18enne italiano. Il ragazzo, mostratosi fin da subito nervoso, ha consegnato spontaneamente un involucro contenente 5 grammi di hashish. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire all’interno della tasca una tavoletta semiaperta riportante la dicitura di un noto marchio di cioccolata e contenente 41 grammi di sostanza stupefacente, 1 coltellino intriso di sostanza stupefacente e 485,00 euro in contanti. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 25 grammi di sostanza stupefacente e un bilancino di precisione, mentre la perquisizione del box di pertinenza ha consentito di trovare altre 6 tavolette – sempre con il logo di un noto marchio di cioccolata – contenenti circa 320 grammi di hashish.

Spaccio a Tor Bella Monaca: droga sotterrata nelle aiuole, pusher prende a calci e pugni gli agenti

Ancora, i poliziotti della Sezione Volanti hanno arrestato un Marocchino di 22 anni poiché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, nel corso di un servizio di osservazione in una delle piazze di spaccio di Tor Bella Monaca, hanno notato il 22enne che sotterrava in una piccola aiuola una bustina trasparente contenente degli involucri di colore bianco. Gli operatori sono prontamente intervenuti per bloccare l’uomo che, al fine di darsi alla fuga, ha colpito con calci e pugni gli agenti. L’uomo è stato arrestato e all’interno dell’aiuola sono stati trovati 3,5 grammi crack/cocaina. Inoltre, a seguito di un controllo in via Giovanni Battista Scozza, è stato arrestato un 42enne italiano trovato in possesso di 190 grammi di cocaina.