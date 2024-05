Sparatoria a Roma, non ce l’ha fatta la donna colpita dal proiettile vagante: chi è la vittima

È morta la donna che nel pomeriggio di ieri è stata colpita alla schiena da un colpo di arma da fuoco, mentre si trovava in macchina insieme a un’amica in via Prenestina. Per l’81enne arrivata in codice rosso all’Umberto I non c’è stato nulla da fare.

L’81enne è morta dopo una notte di agonia

Nonostante la corsa dei soccorritori e l’impegno dei sanitari del presidio ospedaliero romano, la donna non ce l’ha fatta ed è deceduta nelle prime ore di oggi, venerdì 24 maggio, dopo essere stata sottoposta a due interventi chirurgici per un polmone perforato. Le sue condizioni sembra siano peggiorante nella notte, fino a quando stamattina il suo cuore ha smesso di battere.

Le indagini della Polizia

Intanto gli investigatori indagano sull’accaduto. La Polizia conduce le indagini, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, per ricostruire la dinamica e soprattutto per individuare gli autori dell’omicidio che potrebbero aver colpito la macchina a bordo della quale si trovava la vittima, solo per errore. Sarebbero stati diversi i colpi di pistola esplosi in via Prenestina intorno alle 18 di ieri, forse cinque, partiti da un’auto che, dai primi accertamenti degli investigatori, sembra si fosse affiancata alla vettura sulla quale si trovava l’81enne seduta lato passeggero, insieme a un’amica di 63 anni, quest’ultima alla guida.

La corsa per salvare la vita della donna s’è rivelata vana

La corsa per salvare la vita della donna è stata frenetica. Tutti hanno sperato potesse farcela, anche i tanti passanti che hanno assistito alla scena e sono corsi a prestarle soccorso. Una speranza alimentata dal fatto che la donna, in un primo momento era cosciente. Purtroppo, nonostante, l’impegno dei sanitari dell’ospedale Umberto I, l’81enne Caterina Ciurleo, è morta stamattina.