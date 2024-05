Sparatoria a Roma, sviluppi nelle indagini sulla morte di Caterina Ciurleo: rilasciato il 28enne

La Polizia ha rilasciato il 28enne che era stato fermato nel pomeriggio di ieri, venerdì 24 maggio, in quanto ritenuto coinvolto nella sparatoria avvenuta a Villaggio Prenestino a Roma, giovedì scorso, nella quale era stata colpita a morte Caterina Ciurlo.

Per quanto il 28enne resti ancora indagato, la Polizia, grazie a ulteriori sviluppi investigativi, ha ritenuto di non prendere, almeno per il momento, nei confronti dell’uomo provvedimenti restrittivi. Intanto proseguono le attività investigative, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, per cercare di fare luce sui vari aspetti della sparatoria nella quale è stata colpita a morte l’81 Caterina Ciurleo.

Restano dubbi sul movente

Restano ancora dubbi sul movente che avrebbe dato vita agli spari, almeno cinque, che hanno raggiunto solo per un errore l’anziana a bordo di una Smart con l’amica 63enne. Non si può escludere che si sia trattato di una sparatoria tra bande rivali nata per contendersi le piazze di spaccio. Ma si tratta ancora solo di ipotesi che dovranno essere confermate da prove.

Le indagini proseguono per trovare chi ha ucciso l’81enne

Per quanto nel pomeriggio di ieri gli inquirenti avessero proceduto al fermo del 28enne, volto già noto alle forze dell’ordine, al momento non sembra si tratti dell’indagato principale. Probabilmente gli investigatori non ritengono sia stato proprio lui ad esplodere i colpi di pistola. Le indagini, pertanto proseguono allo scopo di trovare chi giovedì 23 maggio scorso, ha sparato provocando la morte dell’81enne.