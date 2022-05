Spaventoso incendio a Monterotondo: colonna di fumo visibile fino a Roma (VIDEO)

Spaventoso incendio a Monterotondo, nella zona industriale. A fuoco in via Antonio Pacinotti, all’angolo con via Leonardo da Vinci, una grossa impresa edile che produce vernici, un capannone industriale che dalle 13, per cause da accertare, è stato avvolto dalle fiamme.

Incendio a Monterotondo in un capannone industriale di via Pacinotti

Uno spaventoso incendio e un’alta colonna di fumo nero visibile fino a Roma Nord, addirittura nella zona del Nuovo Salario. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi: solo una persona è rimasta intossicata, ma le sue condizioni non sembrano destare alcuna preoccupazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Monterotondo e i Vigili del Fuoco, che stanno ancora domando le fiamme.

Strada chiusa

Alcune aziende confinanti sono state fatte evacuare, mentre i Carabinieri, presenti sul posto, hanno chiuso le strade e bloccato la circolazione delle vie limitrofe per consentire ai Vigili del Fuoco di portare a termine l’operazione di spegnimento.