Spaventoso incendio a Roma, appartamento distrutto dalle fiamme: salvate 2 persone

Terribile incendio nella notte nel centro di Roma, dove un appartamento è stato completamente distrutto dalle fiamme mettendo in pericolo la vita di due persone. E’ successo intorno alle 3.30 di stanotte, in una palazzina al civico 7 di Largo Messico.

Incendio spaventoso a Largo Messico

Sul posto si sono precipitate subito diverse squadre dei vigili del fuoco con due Aps, un’autoscala, una botte, il carro teli e il carro degli autoprotettori. Presenti anche il capo turno provinciale e funzionario di servizio. I vigili del fuoco sono riusciti a salvare le due persone all’interno dell’abitazione, affidandole poi alle cure dei sanitari del 118. Nell’incendio, che ha coinvolto un appartamento al quarto piano della palazzina, si sono sprigionate alte fiamme e fumo che hanno reso inagibile anche l’appartamento sottostante, al terzo piano.

Sono ancora in corso gli accertamenti per comprendere quali siano state le cause scatenanti dell’incendio.