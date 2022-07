Spaventoso incendio a Roma in un appartamento: 8 intossicati, 2 sono gravi (FOTO)

Non si ferma la scia degli incendi nella Capitale. Questa volta a prendere fuoco, intorno alle 22.50 di ieri sera, una palazzina. O meglio, un appartamento al sesto e ultimo piano di uno stabile fuori terra in viale Paolo Ferdinando Quaglia, al civico nr.71.

8 le persone intossicate in viale Paolo Ferdinando Quaglia

In seguito alle inalazioni da fumo, ben 8 condomini sono rimasti intossicati. E di questi due sono gravi, sono stati trasportati in codice rosso dal personale sanitario del 118 in ospedale per tutte le cure del caso.

Cinque appartamenti non agibili

Sul posto ieri sera sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Cinque appartamenti, però, sono stati interdetti, quindi dichiarati non agibili, a causa dei danni provocati dallo spaventoso incendio. Sulle cui cause sono ancora in corso gli accertamenti.