Sport Roma, il 29 settembre la gara podistica della Marconi Running: due percorsi di corsa da 2 e 10 km

Evento sportivo a Roma, nel giornata del 29 settembre si svolgerà il Marconi Running all’interno dell’XI Municipio

Domenica 29 settembre 2024 partirà da via Lungotevere di Pietra Papa a Roma la prima edizione della “Marconi Running”, una corsa podistica aperta a tutti per celebrare, nel quartiere che porta il suo nome e tra le altre ricorrenze, i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi. La manifestazione, finanziata dalla Regione Lazio, è organizzata dalla Rete degli esercenti del quartiere capitolino, RETE CENTRO ARVALIA, e dalla Protezione Civile Arvalia, con il patrocinio del Municipio XI.

La gara podistica della Marconi Running a Roma: le zone interessate dal transito degli atleti

Due percorsi, il primo competitivo da 10 km, il secondo aperto a tutta la cittadinanza di circa 2 km attorno alle strade di Marconi e vicino il Tevere. La gara si svolge all’interno del quadrante Marconi ed è completamente pianeggiante. Gli accompagnatori potranno sostare nel Parco Marconi dove troveranno giochi per bambini ed una grande area ristoro. A tu gli iscritti sarà consegnato un pacco gara all’attoo del ritiro del numero negli apposti stand pre-gara.

Come partecipare all’evento sportivo nell’XI Municipio: cosa devono fare gli atleti per registrarsi regolarmente

Per la partecipazione all’evento sportivo non è richiesto il corrispettivo di nessuna quota prestabilita. La manifestazione è gratuita perché interamente finanziata con il Bando regionale “Reti d’impresa”. Ha però uno scopo benefico. S’invita infatti tutti coloro che lo volessero a fare una donazione libera, utile per aiutare l’associazione “Insieme a Giordano” APS con il progetto casa accoglienza, “LA CASA DI GIORDANO”, molto attiva a Marconi. Il contributo può essere devoluto all’associazione tramite carta di credito, di debito o Paypal collegandosi al sito www.insiemeagiordano.it o Bonifico Bancario al codice iban IT56G0200805153000104859487 intestato a Associazione “Insieme a Giordano” APS, specificando nella causale: ”EROGAZIONE LIBERALE”.