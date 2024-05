È allarme, ma soprattutto c’è tanta la preoccupazione nel quartiere di Casal Bruciato, per un fenomeno che si registra da qualche giorno e prende di mira i residenti, ma rischia di diventare un vero e proprio pericolo soprattutto per le persone anziane.

A denunciare quanto sta succedendo il Comitato di quartiere

A denunciare quanto sta succedendo è Stefania Martelloni del Comitato di quartiere di Casal Bruciato che vuole mettere in guardia gli abitanti di zona per “una coppia rom, un uomo è una donna, che suona alla porta e con la scusa di sentirsi male, mentre la malcapitata vittima del raggiro soccorre colui o colei che finge il malore, l’altro mette a segno il furto”.

La coppia fa leva sulla sensibilità delle persone

Agiscono facendo leva sulla sensibilità dei residenti che vedendo una persona in difficoltà, non solo non si sottraggono, ma troppo spesso sono anche portate a far entrare in casa coloro che poi si rivelano ladri e non si fanno scrupoli a trafugare tutto quanto riescono.

Il fenomeno si registra da qualche giorno in zona

È per questo che sta girando l’avviso tra coloro che abitano nel quartiere, un invito a stare attenti, a non fidarsi, a evitare di aprire la porta a sconosciuti anche se dichiarano di stare male. A far nascere questa paura sono stati diversi gli episodi, tutti compiuti da un uomo e una donna, uno dei quali finge di stare male, una scusa per riuscire a farsi aprire ed entrare nelle abitazioni per mettere a segno furti. Nei giorni scorsi fatti del genere si sono registrati in via Facchinetti e via di Casal Bruciato.