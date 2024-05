Stati generali della natalità a Roma: tensioni tra Polizia e manifestanti

Momenti di tensione oggi a Roma tra manifestanti (tra cui esponenti di movimenti transfemministi) e la Polizia di Stato nel giorno degli stati generali della natalità. Il corteo ha provato a forzare il presidio delle forze dell’ordine, scontri in strada. La situazione.

Era stato annunciato per la giornata di oggi, venerdì 10 maggio 2024, il corto di protesta contro gli Stati Generali della Natalità, in corso all’Auditorium di via della Conciliazione a Roma. A scendere in Piazza sono stati giovani che aderiscono alle realtà Aracne, Zaum, e Coordinamento Collettivi Sapienza, studenti delle scuole superiori e realtà trasfemministe. La tensione però è salita quando i manifestanti hanno provato a forzare il presidio di Polizia con gli agenti che hanno risposto nel tentativo di tenerli lontani.

Rabbia dei manifestanti sui social: “Caricato il corteo transfemminista”

Sui social hanno iniziato a circolare foto e video di quanto sta accadendo in strada. “E’ stato caricato il corteo transfemminista che ha provato a portare la propria rabbia all’auditorium”, accusano gli organizzatori sui social. Le tensioni, secondo quanto riferisce l’ANSA, sarebbero rientrate ma l’allerta chiaramente resta per il timore di nuovi tafferugli.

Il corteo, lo ricordiamo, in programma dalle 9 alle 13 di oggi, prevedeva quale punto di partenza dei manifestanti – circa 500 secondo le stime della vigilia – da piazzale degli Eroi con destinazione finale piazza Cavour, non distante da Via della Conciliazione.

