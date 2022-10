Stefano Cucchi, è morta la mamma Rita Calore: ‘Ora potrà riabbracciare il figlio’

È morta Rita Calore, la mamma di Stefano Cucchi. Spirata questa mattina, la donna nel 2019 aveva scoperto di essere malata. A dare la triste notizia è il legale Fabio Anselmo che si è stretto al dolore dei familiari con un sentito messaggio di affetto e vicinanza.

Il messaggio dell’avvocato Fabio Anselmo

“Non ce l’ha fatta. Questa mattina Rita Calore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano. Il figlio mai perduto. Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a Giovanni ed #Ilaria. Non mi viene altro da dire a questa grande famiglia”. Queste le sentite parole dell’avvocato Fabio Anselmo per comunicare, con un post su Facebook, la madre di Rita Calore, mamma di Stefano e Ilaria Cucchi.

La malattia

Nel 2019 la donna aveva scoperto di essere malata ma nonostante questo ha continuato a fare le cose di sempre, lei che per 40 anni ha lavorato come maestra d’asilo e cresciuto due figli. A seguito della perdita del figlio, la donna era morta con lui e, come riferito ad un’intervista a Repubblica, ‘Ogni mattina che mi sveglio ringrazio il Padre Eterno che mi ha dato un altro giorno. E soprattutto penso che quello che è successo a me non è nulla rispetto a quello che hanno fatto a Stefano’. Un momento triste, delicato e doloroso quello attraversato dalla famiglia Cucchi, che va ad aggiungersi all’immenso vuoto per la perdita di Stefano. Ora però mamma Rita e Stefano potranno riabbracciarsi.