Stroncato da un infarto, Monteverde piange lo storico edicolante Alfredo Tocci

Roma. Il quartiere capitolino di Monteverde piange la scomparsa dello storico edicolante Alfredo Tocci. Stroncato da un infarto, i funerali dell’uomo si sono celebrati ieri, lunedì 10 gennaio, presso la chiesa di Nostra Signora di Coromoto in via dei Colli Portuensi. L’edicola di Alfredo, in Piazza Scotti a Monteverde, nel corso del tempo era diventata un vero e proprio punto di riferimento per i cittadini, i quali si sono battuti assieme a lui affinché il rifacimento della Piazza non radesse al suolo l’edicola, memoria storica del quartiere.

La notizia della scomparsa di Alfredo Scotti lascia un enorme vuoto nei suoi familiari, negli amici e in tutti coloro che lo conoscevano. A dare la triste notizia, con un post su Facebook, sua figlia Claudia: ‘Papà è morto per un infarto, ha vissuto per noi ma la sua piazza è stata la sua insegnante’. Tanto il dolore che invade il quartiere a seguito dell’improvvisa scomparsa dell’uomo che ha portato avanti con passione e dedizione il proprio lavoro divenendo un punto fermo delle zona e dei cittadini che andavano da lui a comperare i giornali.

I messaggi di cordoglio

Alfredo era molto conosciuto e amato, ne sono una vivida testimonianza i numerosi messaggi di cordoglio che nel corso di queste ore si stanno avvicendando sui social da parte di coloro che lo conoscevano: ‘Addolorati da questa notizia. Addio ad Alfredo Tocci, edicolante degli anni Sessanta e ormai istituzione di Piazza Scotti, un monteverdino vero, gentile, arguto, inventivo, propositivo. Vivrà nei miei ricordi delle belle e sempre stimolanti conversazioni fatte’, scrive un utente al quale ne fa seguito un altro: ‘Un abbraccio dal cuore immenso. Non ci vedevamo da tempo ma quando ci incontravamo era come se lo avessimo fatto il giorno prima. Il suo esempio sarà sempre con me’.