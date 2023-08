Stupro di Capodanno, spunta il Dna di un uomo misterioso sugli slip della vittima

Stupro Capodanno, continuano le indagini ed emergono nuovi dettagli: il DNA di un uomo sul corpo della vittima potrebbe cambiare tutto.

Stupro di Capodanno. Il mistero si infittisce. L’inchiesta va avanti ed emergono nuovi dettagli sulla vicenda che potrebbero sovvertire gli equilibri di quello che sembrava essere un caso sulla via della risoluzione. Certezze non ce ne sono, ma spuntano particolari che potrebbero dare adito a prospettive inedite. Soprattutto rispetto ai dettagli della violenza.

Stupro di Capodanno, tracce di DNA sugli slip della vittima: gli sviluppi

Bianca (nome di fantasia usato da Repubblica per tutelare la privacy della vittima) rispetto allo stupro subìto ha detto tutto il possibile. Quello che non tornerebbe, però, è la presenza di un uomo misterioso che avrebbe agito sugli slip della ragazza. Riscontrate tracce di DNA, ma l’uomo non sarebbe direttamente coinvolto con le violenze. Questa la momentanea ricostruzione avvenuta in aula quando è stato ascoltato il Tenente Colonnello dei Carabinieri e Colonnello della Sezione Biologia per quanto riguarda il Reparto Investigazioni.

Il DNA – si apprende sul Corriere della Sera – non è riconducibile a nessuno dei soggetti coinvolti. Per il momento ha solo un nome tecnico, ma le tracce sugli slip restano. Così come rimane confermata la tesi dello stupro di gruppo. Si cerca di fare chiarezza, anche e soprattutto alla luce di questi nuovi elementi. Le prossime settimane saranno determinanti: il mosaico non è ancora concluso, ma nuovi pezzi sono all’occhio e alle analisi degli inquirenti.