Supermercati aperti o chiusi a Roma e nel Lazio il 2 giugno 2023? Orari

I centri commerciali, ma anche i supermercati, saranno aperti oggi venerdì 2 giugno 2023? E’ questa la classica domanda che in molti si fanno e che si ripresenta ‘puntuale’ in occasione di ogni Festività. E anche la giornata di oggi, Festa della Repubblica, non fa eccezione. Che si tratti della necessità di un acquisto last minute per le immancabili grigliate o per la ‘classica’ gita fuori porta – come capitato anche a Pasqua e Pasquetta – oppure della voglia di concedersi qualche momento di svago con una passeggiata, è questa una delle ricerche più cliccate sul web in queste ore. Lo scorso 1 maggio, a differenza di quanto accaduto per il 25 aprile, quando praticamente tutti i grandi centri commerciali erano rimasti aperti, molti centri avevano scelto di restare chiusi. Rispettando la festa dei lavoratori. Vediamo allora qual è la situazione per ciò che riguarda le strutture di Roma e dintorni per la giornata di oggi.

Quali sono i centri commerciali aperti oggi 2 giugno 2023 Festa della Repubblica

Quest’anno il 2 giugno capita di venerdì e in tanti ne approfitteranno per partire sfruttando il ponte. Ma per chi resterà in citta ecco cosa hanno deciso le principali strutture commerciali della Capitale ma anche di tutta l’area metropolitana: chi sarà aperto e chi no? Precisiamo che, a differenza di quanto accaduto nelle precedenti festività, parecchie strutture non hanno comunicato informazioni in merito al 2 giugno. Tuttavia i centri di seguito riportati con accanto la dicitura “non specificato” sono da intendersi comunque aperte, mancando sui rispettivi portali un avviso di chiusura straordinaria:

Castel Romano Designer Outlet (Roma): APERTO

Shopping Village: Non specificato – orari consueti del venerdì 10-20, food 10-23.15, supermercato 9-21

Porta di Roma (Roma): APERTO (10-21)

I Granai (Roma): Non specificato – orari consueti del venerdì negozi 10-20, ristorazione e bar 8, supermercato 8-21

La Romanina (Roma): Non specificato – orario consueto del venerdì 9.30-20.00

Cinecittà 2 (Roma): Non specificato – orario consueto del venerdì 10-20, Ipermercato Carrefour 7-21

Maximo (Roma): Non specificato – orari consueti del venerdì galleria 10-21, bar 9-21, ristorazione 10-23, supermercato 8-22, Primark 9-22

Parco da Vinci (Fiumicino): APERTO, orario dalle 10 alle 21.00

Sedici Pini (Pomezia): Non specificato

Valmontone Outlet (Valmontone): Non specificato – orari consueti venerdì 10-20, food 10-21

Alcuni centri commerciali non sono stati inseriti nell’elenco in quanto non siamo riusciti a reperire informazioni ufficiali in merito. Vi invitiamo in questo caso a contattare direttamente le singole strutture per avere i dettagli.

Supermercati aperti 2 giugno 2023 a Roma e Provincia

Per quanto riguarda i supermercati al momento non sono segnalate particolari chiusure a Roma e dintorni a differenza, ad esempio, di quanto accaduto il 1 maggio scorso. Di fatto quasi tutte le strutture resteranno aperte e soltanto in qualche caso particolare avremo negozi aperti per metà giornata. Ad ogni modo, il consiglio è sempre quello di contattare le singole attività commerciali per evitare possibili disagi.