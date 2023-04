Supermercati e centri commerciali aperti o chiusi a Roma e nel Lazio il 1 maggio 2023? Orari

I centri commerciali, ma anche i supermercati, saranno aperti domani lunedì 1 maggio 2023? E’ questa la domanda che in molti si fanno e che si ripresenta ‘puntuale’ in occasione di ogni Festività. Che si tratti della necessità di un acquisto last minute per le immancabili grigliate o per la ‘classica’ gita fuori porta – come capita spesso anche a Pasqua e Pasquetta – oppure della voglia di concedersi qualche momento di svago con una passeggiata, è questa una delle ricerche più cliccate sul web in queste ore. Vediamo allora qual è la situazione per ciò che riguarda le strutture di Roma e dintorni: a differenza di quanto accaduto per il 25 aprile, quando praticamente tutti i grandi centri commerciali sono rimasti aperti, stavolta le strutture che rimarranno chiuse non mancheranno.

Quali sono i centri commerciali aperti domani primo maggio 2023 Festa dei Lavoratori

Festa dei lavoratori per alcuni e per altri no, insomma. Quest’anno il primo maggio capita di lunedì: diversi i centri commerciali che hanno deciso di rimanere chiusi e con essi anche (salvo cambiamenti) i supermercati al loro interno. Ecco pertanto la situazione nelle principali strutture della Capitale.

Castel Romano Desginer Outlet (Roma) APERTO

Porta di Roma (Roma) CHIUSO

I Granai (Roma) CHIUSO

La Romanina (Roma) CHIUSO

Cinecittà 2 (Roma) CHIUSO

Maximo (Roma) APERTO. Gli orari: galleria 10-21, bar 9-21, ristorazione 10-23, supermercato PAM 8-00 alle 22-00 (così come poi il 1 maggio), Joy Village 10-00 all’1-00, Primark aperto fino alle 22.00

Parco da Vinci (Fiumicino) APERTO

Sedici Pini (Pomezia) CHIUSO

Valmontone Outlet (Valmontone) APERTO

Alcuni centri commerciali non sono stati inseriti nell’elenco in quanto non siamo riusciti a reperire informazioni ufficiali in merito. Vi invitiamo in questo caso a contattare direttamente le singole strutture per avere i dettagli.

Supermercati aperti 1 maggio 2023 a Roma e Provincia

Per quanto riguarda i supermercati la situazione è differente rispetto a quanto accaduto per lo scorso 25 aprile quando non erano segnalate particolari chiusure a Roma e dintorni. Possiamo dire che, nei centri commerciali sopra citati, in quelli che resteranno aperti chiaramente, anche i supermercati faranno lo stesso. In qualche caso, venendo qui alle strutture extra centri commerciali, potrebbe anche essere osservato un orario ridotto, con i punti vendita aperti soltanto la mattina e fino a pranzo. Ad ogni modo vi consigliamo sempre di contattare le singole attività commerciali per evitare possibili disagi.