Supermercati e centri commerciali aperti o chiusi a Roma e nel Lazio il 25 aprile 2023? Orari

I centri commerciali, ma anche i supermercati, saranno aperti domani martedì 25 aprile 2023? E’ questa la domanda che in molti si fanno e che si ripresenta ‘puntuale’ in occasione di ogni Festività. Che si tratti della necessità di un acquisto last minute per le immancabili grigliate o per la ‘classica’ gita fuori porta – come capita spesso anche a Pasqua e Pasquetta – oppure della voglia di concedersi qualche momento di svago con una passeggiata, è questa una delle ricerche più cliccate sul web in queste ore. Vediamo allora qual è la situazione per ciò che riguarda le strutture di Roma e dintorni.

Quali sono i centri commerciali aperti domani Festa della Liberazione

Partiamo con il dire che quasi tutte, anzi praticamente tutte le grandi strutture commerciali domani martedì 25 aprile resteranno aperte. Diverso invece il discorso per il 1 maggio – che quest’anno capita di lunedì – dove, per contro, alcuni centri commerciali hanno deciso di rimanere chiusi. Ad ogni modo per domani, giorno della Festa della Liberazione, troverete aperti con i consueti orari:

Castel Romano Desginer Outlet (Roma)

Porta di Roma (Roma)

I Granai (Roma)

La Romanina (Roma)

Cinecittà 2 (Roma)

Maximo (Roma): galleria 10-21, bar 9-21, ristorazione 10-23, supermercato PAM 8-00 alle 22-00 (così come poi il 1 maggio), Joy Village 10-00 all’1-00.

Parco da Vinci (Fiumicino)

The WoW side Center (Fiumicino)

Sedici Pini (Pomezia)

Orario Parco 51 (Pomezia)

Valmontone Outlet (Valmontone)

Supermercati aperti 25 aprile 2023 a Roma e Provincia

Per quanto riguarda i supermercati al momento non sono segnalate particolari chiusure a Roma e dintorni per ciò che riguarda la giornata di domani, martedì 25 aprile. Oltre alle strutture presenti all’interno dei centri commerciali, le quali talvolta potranno osservare orari leggermente diversi da quelli degli altri negozi (generalmente più lunghi), anche il resto delle attività locali dovrebbe restare aperto. In qualche caso potrebbe anche essere osservato un orario ridotto, con i punti vendita aperti soltanto la mattina. Ad ogni modo vi consigliamo sempre di contattare le singole attività commerciali per evitare possibili disagi.