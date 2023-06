Supermercati e negozi aperti o chiusi a Roma per San Pietro e Paolo? Orari oggi 29 giugno 2023

I centri commerciali, ma anche i supermercati, saranno aperti oggi a Roma giovedì 29 giugno 2023? E’ questa la classica domanda che in molti si fanno e che si ripresenta ‘puntuale’ in occasione di ogni Festività. Stavolta non parliamo di una Festa Nazionale ma Roma oggi, 29 giugno, si fermerà per celebrare i Santi Pietro e Paolo. Per questo molte attività, tra negozi, uffici e supermercati, potrebbero osservare un giorno di chiusura. Il discorso, chiaramente, non varrà per l’area della Provincia considerando che la ricorrenza riguarda per l’appunto soltanto la Capitale. Vediamo allora qual è la situazione per ciò che riguarda le strutture di Roma e dintorni per la giornata di oggi.

Quali sono i centri commerciali aperti oggi 29 giugno 2023 Festa di San Pietro e Paolo

Quest’anno il 29 giugno capita di giovedì. Per chi resterà in citta, difficile immaginare grandi spostamenti come avvenuto lo scorso 2 giugno, ecco cosa hanno deciso le principali strutture commerciali della Capitale: chi rimarrà aperto e chi no? Precisiamo che quasi tutti i grandi centri commerciali resteranno aperti e con essi i supermercati presenti all’interno. Per quanto riguarda le strutture di seguito riportate con accanto la dicitura “non specificato” sono da intendersi comunque aperte, mancando sui rispettivi portali un avviso di chiusura straordinaria:

Castel Romano Designer Outlet (Roma): APERTO

Shopping Village: Non specificato – orari consueti del venerdì 10-20, food 10-23.15, supermercato 9-21

Porta di Roma (Roma): APERTO (10-21)

I Granai (Roma): APERTO – I negozi chiuderanno alle ore 20.00 mentre Panorama resterà aperto fino alle ore 21.00 (dalle 8.00 della mattina). Per quanto riguarda l’apertura delle attività commerciali l’orario sarà per le 10.00.

La Romanina (Roma): Non specificato – orario consueto del venerdì 9.30-20.00

Cinecittà 2 (Roma): APERTO – Orari: 10-20 centro commerciale/Galleria, ipermercato Carrefour 7-21, Bar e ristorazione 8-20, Sushi fino alle ore 23.00.

Maximo (Roma): APERTO – orari consueti del venerdì galleria 10-21, bar 9-21, ristorazione 10-23, supermercato 8-22, Primark 9-22

Dima Shopping Center Bufalotta – Non specificato, orari consueti: 7.30-22 (centro), 9.30-22.00 (negozi), Carrefour 7.30-22.00

Alcuni centri commerciali non sono stati inseriti nell’elenco in quanto non siamo riusciti a reperire informazioni ufficiali in merito. Vi invitiamo in questo caso a contattare direttamente le singole strutture per avere i dettagli.