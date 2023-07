Teatro nelle Cave, si accendono i riflettori sulla XVI edizione

Un’estate calda, intensa e piena di eventi quella che è appena iniziata nel territorio, soprattutto nelle suggestive cave di tufo a Riano, dove tra poche settimane ci sarà da divertirsi. La località, infatti, torna ad essere un palcoscenico naturale per tanti spettacoli teatrali con grandi attori. Siete pronti?

Teatro nelle Cave: la XVI edizione per l’estate 2023

Parliamo, nel dettaglio, della rinomata manifestazione che porta il nome di “Teatro nelle Cave”, giunta quest’anno alla sua XVI edizione, e che riesce, come ogni anno, a creare un binomio perfetto, consustanziale, tra natura e cultura, uomo e ambiente. Un appuntamento che è anche momento di sviluppo personale e, ovviamente, grande godimento estetico, in tutti i sensi. Uno spettacolo unico nel suo genere. Come ha ben spiegato l’assessora Licia Capannolo: ”La cultura è il veicolo con cui si percorre la strada del futuro. Senza cultura si rimane immobili, non c’è avanzamento sociale, non c’è un un avanzamento storico, perché non si riesce a comprendere né il presente né a progettare il futuro. Concetti importanti che ci vengono ricordati dal presidente Sergio Mattarella”.

Il programma e gli appuntamenti imperdibili

Il tutto è minuziosamente organizzato dal Comune di Riano in collaborazione con la Pro Loco Riano e l’Associazione Culturale “Teatro nelle Cave di Tufo”. Ma non è certo finita qui, perché Riano, ben prima degli spettacoli teatrali, ospiterà anche tanta musica. Per darvi qualche suggestione: