Telelaser Lazio, i controlli fino al 30 giugno (c’è anche la Pontina): dove e quando

Telelaser su strade e autostrade del Lazio, nuovi controlli della Polizia Stradale questa settimana. Il calendario delle postazioni mobili autovelox fino a domenica prossima, 30 giugno 2024. Tra le arterie attenzionate ci sarà nuovamente la SS148 Pontina.

Ultima settimana di giugno e anche se l’estate stenta a decollare (per lunedì 24 prevista l’allerta meteo nel Lazio) il programma di controlli delle forze dell’ordine per contrastare i comportamenti errati alla guida non si ferma. In tal senso, nei prossimi giorni, le pattuglie della Stradale saranno impegnate in diversi tratti delle principali strade della Regione con le postazioni mobili telelaser. A predisporre il piano delle verifiche al livello nazionale, come sempre, è la Polizia di Stato: vediamo dunque allora cosa è stato stabilito per il Lazio.

Autovelox Lazio: i controlli da lunedì 24 giugno a domenica 30 giugno 2024

Già oggi, primo giorno della settimana, pendolari e automobilisti dovranno fare i conti con i controlli su una delle arterie più percorse della Regione (e anche la più pericolosa), ovvero la Statale Pontina. Dopodiché ci saranno tutta una serie di altre strade coinvolte negli accertamenti della Polstrada: dall’A12 Roma Civitavecchia, all’A24, passando per tutta una serie di arterie di collegamento nelle altre province.

Complessivamente, calendario alla mano, saranno sei le postazioni autovelox nel Lazio in questa settimana che ci porterà nel mese di luglio. Chiaramente non mancheranno i controlli anche nel weekend. Di seguito il piano delle verifiche giorno per giorno con l’indicazione del tratto dove saranno presenti le pattuglie della stradale con la provincia di riferimento,

Validità dal 24 giugno al 30 giugno 2024

Lunedì 24 giugno 2024: SS148 Pontina/Formia (Latina)

Mercoledì 26 giugno 2024: A12 Roma Civitavecchia (Roma)

Giovedì 27 giugno 2024: SS156 Monti Lepini (Frosinone)

Venerdì 28 giugno 2024: SS675 Località Orte (Viterbo)

Sabato 29 giugno 2024: A24 Tangenziale Est/Castel Madama (Roma)

Domenica 30 giugno 2024: SS4 Località Osteria Nuova (Rieti)

Gli ultimi incidenti mortali nel Lazio

Intanto il lungo elenco dei gravi incidenti stradali nel Lazio continua ad allungarsi. E con esso, purtroppo, anche le vittime. A Roma ieri mattina un motociclista di 56 anni ha perso la vita dopo essersi scontrato con un mezzo pesante AMA. Due giorni prima, venerdì, un altro ragazzo aveva perso la vita: si tratta di Valerio Marziali, deceduto sulla Casilina dopo uno scontro tra lo scooter dove viaggiava e due auto.