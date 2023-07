Telelaser Lazio, le postazioni autovelox della Polstrada questa settimana: calendario fino al 23 luglio

Tornano anche questa settimana i controlli contro l’alta velocità nel Lazio. Un modo per scoraggiare comportamenti scorretti alla guida causa spesso di gravi incidenti stradali (che a Roma in particolare continuano a registrare livelli allarmanti). A rendere noto il piano delle verifiche su alcune delle principali arterie della Regione è come sempre la Polizia di Stato.

Nei prossimi giorni pertanto le pattuglie della Polstrada munite di autovelox presidieranno le strade monitorando la velocità degli automobilisti. Vediamo pertanto il calendario completo dei prossimi giorni nella settimana che ci porterà al 23 luglio.

Autovelox Lazio, calendario postazioni da lunedì 17 luglio a domenica 23 luglio 2023

La settimana scorsa la Polizia Stradale ha effettuato posti di controllo con il telelaser sia sulla statale Pontina che sul GRA, ovvero due delle arterie più trafficate nella viabilità da e per la Capitale. Nei prossimi giorni invece – per entrambe – non saranno presenti controlli; controlli che avremo invece a Viterbo (2 postazioni, di cui 1 sull’Aurelia), e altrettante in provincia di Roma, con verifiche sulla Roma Civitavecchia, ovvero una delle autostrade maggiormente percorse specie nel fine settimane in virtù del traffico in direzione del mare.

Ecco allora il calendario completo degli autovelox mobili fino a domenica prossima:

17/07/2023 – Strada Statale SS / 675 Umbro-Laziale VT

20/07/2023 – Strada Statale SS / 1 Aurelia VT

22/07/2023 – Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia RM

23/07/2023 – Autostrada A / 24 RM

Incidente mortale Casal Palocco, su TikTok il video in cui il bimbo investito racconta: ‘Ecco cosa mi è successo’ (ilcorrieredellacitta.com)

Lo spot per i comportamenti corretti alla guida

E’ di queste ore, restando in tema di sicurezza stradale, il nuovo spot realizzato da ANAS e Polizia di Stato per sensibilizzare gli automobilisti, in particolare quelli più giovani, in merito ai comportamenti corretti da tenere al volante. “Basta con le distrazioni. Basta con l’uso del cellulare. Basta con l’uso di alcol e droghe”, questi i messaggi principali rivolti. “Mettersi alla guida dell’auto è un atto di responsabilità e di rispetto delle regole. Il viaggio su strada non può rappresentare un rischio per la propria vita e quella degli altri”, conclude il testo di presentazione dell’iniziativa.

Cellulare, alcol e alta velocità: “Quando guidi, guida e basta”, il nuovo spot sulla sicurezza stradale (ilcorrieredellacitta.com)