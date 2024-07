Telelaser Lazio, quanti controlli sulla Pontina! Ecco dove e quando

Controlli su strade e autostrade del Lazio anche questa settimana da parte della Polizia Stradale. In particolare nel mirino delle verifiche ci sarà la statale SS148 Pontina particolarmente interessata dalla viabilità da e per il mare sull’asse Roma-Latina (e oltre). Il calendario delle postazioni mobili telelaser.

L’estate è ormai entrata nel vivo e sono tanti gli automobilisti che, specie nel fine settimana appena trascorso, sono partiti verso le destinazioni di vacanza. Anche chi è rimasto in città tuttavia, nuovamente nel weekend, si sposta verso le località di mare: il litorale laziale, in tal senso, è letteralmente preso d’assalto sia sul versante nord (Fiumicino, Santa Marinella, ecc.) che in quello sud, fino a Formia. Per questo l’attenzione delle forze dell’ordine resta alta considerando gli ingenti flussi veicolari su strade e autostrade della Regione. Nel mirino il fenomeno dell’alta velocità, causa sempre più spesso di incidenti stradali anche gravi, e in generale tutti quei comportamenti scorretti alla guida, tra cui l’uso del cellulare alla guida.

Autoveloc Lazio: i controlli di questa settimana

Per questo ogni settimana la Polizia di Stato predispone un piano di controlli capillare su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda il Lazio attenzione particolare viene riservata alle arterie di maggior percorrenza tra cui il Grande Raccordo Anulare, la Roma Civitavecchia e la statale SS148 Pontina, quest’ultima – purtroppo – una delle più pericolose dell’intera Regione.

Ma dove saranno le postazioni mobili telelaser questa settimana? Come sempre ad eseguire sul “campo” i controlli saranno le unità della Polizia Stradale. Per quanto riguarda la settimana appena iniziata sotto la lente d’ingrandimento ci sarà proprio la Pontina – ben due le postazioni autovelox nei prossimi giorni – e, tra le altre, anche l’autostrada A24. Vediamo nel dettaglio dunque dove e quando saranno i presidi con la strumentazione autovelox da qui a domenica.

Validità da lunedì 8 luglio 2024 a domenica 14 luglio 2024