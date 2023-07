Tenta di rubare mentine e spazzolino: arrestato ladro ‘igienista dentale’

È una refurtiva “vanitosa” quella sottratta oggi a un ladro che ha tentato un colpo al Conad di Montagnola. Tra gli oggetti rubati al punto vendita risultano caramelle alla menta, prodotti di cosmesi e per la cura della persona, un bottino che però il ladro non è riuscito a portare a casa, nonostante la scena rocambolesca con cui ha tentato di mettere a segno il ‘colpaccio’. Il giovane, un 22enne di origine romena, si è introdotto nel supermercato di viale Ambrosini e, aggirandosi in modo sospetto nell’area di stoccaggio, ha cominciato a svuotare il Conad di mentine, creme idratanti, mascara e persino di uno spazzolino elettrico in offerta, assaltando il reparto bellezza.

Furto al Conad della Montagnola e il tentativo di fuga

L’atteggiamento sospetto non è sfuggito a un dipendente del Conad, di turno in quel momento nell’area pescheria, che, non ha perso tempo e ha subito contattato la polizia per chiedere il suo intervento. Gli agenti, giunti sul posto, si sono trovati però di fronte a una scena grottesca. Il ladro “igienista dentale”, tentando di passare inosservato e darsi alla fuga, si era nascosto tra le pedane del magazzino, rimanendo immobile come un manichino e tenendosi stretta la sacca piena della merce appena rubata.

I dipendenti hanno cercato di fermare il ladro che ha reagito con una scarica di calci e pugni

Il personale del supermercato ha tentato di fermare il giovane e farsi riconsegnare gli oggetti che aveva appena trafugato nel supermercato, ma il ragazzo ha risposto ai dipendenti con una sfilza di calci e pugni, fino a che gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo e a portarlo al Commissariato di Tor Carbone dove verrà formalizzata l’accusa per furto. Tra gli oggetti rubati, decine e decine di caramelle alla menta e creme, per un totale di almeno 617 euro, tra le risate dei presenti.