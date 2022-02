Tentano di rubare 40.000€ di anelli da una gioielleria: arrestati i ‘Bonnie e Clyde’ di Roma

Sono finiti in manette i “Bonnie e Clyde” romani che nei giorni scorsi hanno tentato di svaligiare una gioielleria in zona San Giovanni, a Roma. I due, un uomo di 55 anni e la sua compagna di 70, erano già noti alle forze dell’ordine per reati analoghi.

Tentano di rubare 40mila euro di gioielli

La coppia si era recata nella gioielleria insieme a dei complici, non ancora identificati. Una volta all’interno del negozio, mentre i complici distraevano il titolare, hanno tentato di nascondere sotto la giacca un astuccio contenente 38 anelli in oro del valore di circa 40.000 euro. Il titolare però si è accorto che qualcosa non andava e ha allertato le autorità. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante. I militari hanno visionato le immagini registrate dal sistema di video sorveglianza interno del negozio, che hanno confermato quanto denunciato dal titolare della gioielleria.

L’arresto

Il 55enne e la 70enne sono stati quindi portati in caserma e trattenuti nelle camere di sicurezza. Successivamente sono stati condotti presso le aule del Tribunale di Roma dove, dove l’arresto è stato convalidato per entrambi e rimessi in libertà in attesa di processo.

E’ doveroso precisare che ci si trova nella fase delle indagini preliminari e che i soggetti in questione devono considerarsi non colpevoli sino alla condanna definitiva.