Tentato omicidio a Roma, lei lo lascia, lui prova a bruciarla viva in strada

Si era appostato dietro una siepe sapendo che l’ex compagna, di lì a poco, le sarebbe passata davanti. Dopodiché è entrato in azione. Prima le ha gettato addosso della benzina, poi, con un fiammifero, ha provato a darle fuoco. Ma qualcosa, fortunatamente, non è andata secondo i suoi (folli) piani. Provvidenziale è stato infatti l’intervento di un passante che ha impedito all’uomo di portare a termine il suo intento. E oggi, finalmente, l’aggressore è stato rintracciato dalla Polizia.

Cosparge di benzina la ex e prova a darle fuoco in strada: tentato omicidio a Roma a Selva Nera

I fatti risalgono al 24 maggio scorso quando una giovane ucraina, in Italia da alcuni mesi, è stata aggredita in strada, in Via di Selva Nera, nell’omonima zona a fianco del GRA, dal suo ex compagno, un connazionale di 39 anni, con il quale aveva da poco interrotto la relazione a causa di ripetuti maltrattamenti che era costretta a subire da quando aveva iniziato a convivere con lui. L’uomo, appostato dietro una siepe, quando l’ha vista passare le ha gettato addosso del liquido infiammabile, presumibilmente benzina, provando a darle fuoco con dei fiammiferi, con la chiara intenzione di bruciarla viva.

Donna salvata da un passante

E’ stato allora provvidenziale l’intervento di un passante che, vista la scena mentre transitava a bordo di un’automobile, è intervenuto in soccorso della donna, mentre l’aggressore fuggiva a piedi. La donna è stata soccorsa mentre al contempo sono partite le indagini per rintracciare l’uomo. Le attività effettuate dalla IV Sezione della Squadra Mobile, specializzata nel contrasto dei reati di violenza di genere, hanno quindi ricostruito la dinamica del tentato omicidio e gli atti di violenza fisica, psicologica e morale che la vittima aveva subito fino a quel giorno. Chiudendo poi il cerchio con il rintraccio dell’aggressore.

Aggressore fermato a Salerno

E arriviamo all’ultimo atto di questa drammatica vicenda. Il Pubblico Ministero, che ha assunto la direzione delle indagini, ha disposto nelle scorse ore il fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio nei danni dell’uomo che è stato rintracciato nel frattempo dagli investigatori a Salerno, dove si era rifugiato dopo la fuga e tentando comunque sino all’ultimo di sottrarsi alla cattura.

