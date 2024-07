Tentato omicidio a Roma, lite finisce a coltellate: 28enne in codice rosso

Una lite è finita a coltellate e un 28enne è rimasto gravemente ferito. È successo ieri pomeriggio, venerdì 12 luglio verso le 15.30, in via Scarpanto, nei pressi di un bar. Dapprima s’è verificato un alterco in strada tra due uomini nel corso del quale sono volati insulti. A un certo punto la lite è degenerata al punto che uno dei due, un ragazzo romano di 28 anni, con precedenti, è rimasto ferito mediante arma da taglio, agli arti superiori.

Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato il ferito presso il Policlinico Umberto I in codice rosso e successivamente presso Policlinico “Gemelli”, ricoverato per le gravi lesioni riportate, con prognosi di 50 giorni, al momento non in pericolo di vita.

Aggressore identificato dalle immagini delle videocamere

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Roma Nuovo Salario che grazie alle testimonianze e all’ausilio delle immagini delle telecamere di alcuni esercizi commerciali nelle vicinanze, sono risaliti all’identità del secondo uomo, un cittadino romeno con precedenti, che è stato rintracciato poco distante e hanno arrestato. Si ipotizza il tentato omicidio. L’indiziato è stato condotto in carcere in attesa della convalida.