Tentato omicidio a Roma, ragazzino accoltellato in un fast food: fermato un 17enne

Tentato omicidio al Mc Donald’s di via Tiburtina, ieri sera, venerdì 1 marzo. Un minorenne è stato accoltellato al collo. L’autore dell’aggressione è stato fermato e identificato dagli agenti di Polizia delle Volanti, si tratta di un 17enne. L’arma da taglio, invece, è stata trovata poco distante dal fasto food.

Momenti di terrore, ieri sera, in una tavola calda di via Tiburtina a Roma, ritrovo di tanti ragazzi. Sembra che i due giovanissimi abbiano litigato. Un’accesa discussione al culmine della quale il 17enne avrebbe estratto un coltello e ferito al collo il suo antagonista.

L’intervento di Polizia e 118

I presenti hanno immediatamente dato l’allarme e la Polizia è stata tempestiva. Una volta sul posto gli agenti hanno trovato la vittima sanguinante e lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118 i quali lo hanno trasportato in codice giallo in ospedale Umberto I. Per fortuna le conseguenze di quell’accoltellamento non hanno avuto conseguenze serie.

Fermato un 17enne, è accusato di tentato omicidio

Le indagini degli investigatori per risalire all’autore sono state lampo. In breve, infatti, i poliziotti hanno fermato il sospetto aggressore che ora è indagato per il reato di tentato omicidio. Anche le ricerche per ritrovare l’arma da taglio con la quale si è consumata l’aggressione sono state brevi. Un giro di controlli nei pressi del Mc Donald’s è stato sufficiente a rinvenire il coltello, posto sotto sequestro.

Si indaga sulle cause dell’aggressione

Ma le indagini della Polizia proseguono. Resta, infatti, da capire quali siano state le cause che hanno dato vita alla violenta aggressione, per ricostruire le quali preziose risulteranno le testimonianze dei presenti e forse anche i video delle telecamere di sorveglianza presenti nel locale.