Tentato omicidio a Roma, uomo accoltellato alla gola: arrestato 29enne

Un tentato omicidio, nella notte appena trascorsa, si è consumato nel quartiere Nomentano, e precisamente in via Michele Lando. Due amici stavano chiacchierando tra loro quando un uomo, uno straniero, vestito con una tuta bianca e con in testa il cappuccio della felpa calato fin sopra il viso ha chiesto con insistenza indicazioni per raggiungere la Stazione Termini. Fin qui niente di strano. A un tratto quella persona completamente vestita di bianco ha iniziato ad agitare in faccia a uno dei due amici una rosa e di tutta risposta è stato semplicemente scansato con la mano. Ancora un veloce scambio verbale quando è successo l’impensabile, uno dei due amici perdeva sangue dal collo, era stato accoltellato dallo straniero e si teneva con le mani la gola dalla quale usciva abbondantemente sangue.

La corsa in ospedale: il ferito versa in condizioni gravissime

Immediata la corsa in ospedale. Il ferito è stato trasportato subito all’Umberto I per essere sottoposto alle cure del caso. Ma le lesioni riportate erano tanto gravi da necessitare intervento chirurgico. Resta in prognosi riservata, le sue condizioni restano estremamente gravi e probabilmente dovrà essere sottoposto a un ulteriore operazione.

Le indagini della Polizia che hanno portato all’arresto del 29enne

Intanto però, allertata, la Polizia è accorsa sul posto e nel giro di poco, al termine di una breve ricerca ha trovato il sospetto che si aggirava ancora nella zona e che aveva con sé un coltello. Preziosa la testimonianza dell’amico del ferito che ha riconosciuto nello straniero l’aggressore, mentre la Polizia scientifica ha svolto rilievi sia sul luogo del ferimento che nell’auto con la quale la vittima è stata trasportata in ospedale. In entrambi i casi sembra sia stato trovato sangue.

Nella stessa nottata l’aggressore si era reso autore di altri episodi che avevano fatto accorrere i poliziotti

Ma nella serata quell’uomo presunto autore del tentato omicidio, 29enne di nazionalità marocchina, si era reso protagonista di altri due episodi che avevano necessitato l’intervento della Polizia. In un caso, poco prima dell’aggressione, su via Tiburtina, gli agenti sono dovuti intervenire per un uomo completamente vestito di bianco che aveva dato in escandescenze e a seguire, poco dopo l’aggressione, in un bus di linea avrebbe minacciato con il coltello gli altri passeggeri seminando il panico. Non contento avrebbe continuato a terrorizzare la gente anche una volta sceso dal mezzo. Il 29enne è stato arrestato per tentato omicidio e ristretto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.