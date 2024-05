E’ finita nel sangue quella che doveva essere una tranquilla serata di festa sul litorale. Un cliente di un ristorante, al culmine di una lite, ha accoltellato il titolare del locale ferendolo gravemente. Adesso è stato rintracciato e arrestato: deve rispondere di tentato omicidio.

Avrebbe accoltellato il ristoratore nel corso di un’accesa discussione per via di un conto troppo alto da pagare, poi si sarebbe allontanato facendo perdere le proprie tracce. Su di lui si è però stretto ora il cerchio delle indagini della Squadra Mobile con gli agenti che sono riusciti a rintracciarlo e a trarlo in arresto: si tratta di un ragazzo italiano di 31 anni, che deve adesso rispondere della pesante accusa di tentato omicidio a suo carico.

Titolare del ristorante “Capitan Vasco” accoltellato a Foce Verde

I fatti risalgono alla serata di mercoledì 1° maggio. La notizia aveva fatto molto scalpore considerando che, oltre alla gravità dell’episodio in sé chiaramente, il locale è molto rinomato. Ad ogni modo il proprietario dell’attività, durante una lite scoppiata per futili motivi con un cliente, sarebbe stato colpito con un’arma da taglio che gli ha provocato una profonda ferita all’addome e, per tale motivo, è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata.

La vittima, lo ricordiamo, è il titolare del ristorante “Capitan Vasco” di Foce Verde, sul litorale pontino, a Latina. L’aggressore, secondo quanto ricostruito, si sarebbe in seguito rapidamente allontanato dal locale, risalendo in macchina e allontanandosi in direzione della Capitale. Ma questo non è bastato per farla franca.

Arrestato 31enne per il tentato omicidio del 1 maggio

Gli approfondimenti svolti proprio sulla macchina utilizzata dall’aggressore per fuggire dal ristorante hanno consentito infatti di concentrare l’attenzione nei confronti di un italiano di 31 anni residente a Roma, riconosciuto successivamente anche nel corso dell’individuazione fotografica effettuata da alcuni testimoni presenti al momento del fatto. Ebbene, gli investigatori, a quel punto, hanno prima fatto accesso all’interno della sua abitazione – senza trovarlo – dopodiché lo hanno individuato poco distante in una via limitrofa con ancora ai piedi le scarpe indossate al momento dell’aggressione.

In carcere

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito inoltre di rinvenire il pantalone e la camicia immortalati dalle telecamere di videosorveglianza del ristorante, mentre all’interno della macchina utilizzata per la fuga sono state repertate due salviette intrise di presumibile sostanza ematica. Sulla base degli elementi raccolti, dunque gli agenti hanno proceduto d’iniziativa al fermo del 31 enne con contestuale traduzione in carcere, trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica di Roma per le successive valutazioni in ordine alla convalida del provvedimento. Si ricorda tuttavia che, essendo il procedimento nella fase delle indagini preliminari, vige la presunzione di innocenza per l’indagato.