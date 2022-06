Roma, 24enne tenta il suicidio dal belvedere: la corsa disperata degli agenti per salvarla

Roma, ennesimo dramma tra i più giovani. Una ragazza di appena 24 anni ha tentato stamattina presto il suicidio scavalcando la ringhiera che affaccia sui Fori Imperiali. Ma le sue urla hanno attirato l’attenzione di alcuni agenti della Polizia Locale che proprio in quel momento transitavano nelle vicinanze.

Polizia Locale salva giovane americana dal tentativo di suicidio

Questa la ricostruzione dell’accaduto. Erano da poco passate le 4.00 di questa mattina, quando gli agenti del SAC ( Sezione Arce Capitolina) della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti per salvare una ragazza americana di 24 anni dal tentativo di suicidio dal Monte Capitolino.

Gli operanti sono stati allertati dalle grida della donna, che in forte stato di agitazione tentava di scavalcare la ringhiera del belvedere che dà sui Fori Imperiali, lato via S. Pietro in Carcere. L’intervento si è rivelato provvidenziale: i caschi bianchi sono infatti riusciti a scongiurare il peggio salvando la giovane.

Tentato suicidio a Roma, come sta la ragazza

Dopo averla messa in sicurezza e rassicurata, è sopraggiunto personale dei Carabinieri del Comando Roma Centro che, già sulle tracce della ragazza, ha proceduto con gli ulteriori accertamenti del caso. La ventiquattrenne è stata trasportata dal 118, in ospedale, per le necessarie cure.