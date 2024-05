Termini ai raggi X, Polfer contro borseggiatori e ladri: arresti e denunce

La Polizia ferroviaria è stata impegnata in un servizio di controllo con 638 pattuglie, delle quali 454 in stazioni provinciali. Attività che ha consentito di identificare 10.970 persone delle quali 7.927 a Roma e provincia, di arrestare 3 soggetti, e denunciarne 17 in stato di libertà, elevare 13 contravvenzioni amministrative elevate delle quali 4 al regolamento di Polizia Ferroviaria.

L’operazione ha visto impegnati gli agenti per tutta la settimana che va dal 20 aprile al 26 aprile, con particolare attenzione nelle giornate del 24 e del 26 aprile 2024. Giorni nei quali i controlli sono stati incrementati per garantire maggiore sicurezza, al punto che la Polfer ha operato in sinergia con il personale della Questura di Roma soprattutto nelle aree interne ed esterne alla stazione di Roma Termini.

Attività ha condotto all’identificazione di 541 persone, all’arresto di 3, ad un denunciato in stato di libertà, e a decine di bagagli controllati da parte della Polizia Ferroviaria.

Viaggiatore derubato dello zaino

Nella giornata del 24 aprile il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale, durante l’operazione, all’interno della stazione ferroviaria di Roma Termini, ha tratto in arresto una persona, resasi responsabile del reato di “flagrante furto aggravato” di uno zaino, ai danni di un viaggiatore.

Nello specifico un agente, durante il servizio di repressione dei reati predatori svolto in abiti civili, all’interno dell’Ala Mazzoniana della Stazione Termini, notava transitare un giovane il quale, con fare palesemente circospetto, poneva particolare attenzione a tutti quei viaggiatori presenti nella predetta area e si dirigeva all’interno di un bar sito nello scalo ferroviario. Il ragazzo si metteva, poi, seduto accanto ad un uomo intento a consumare la colazione e subito dopo, con notevole destrezza, scambiava lo zaino che aveva con sé con quello dell’ignaro viaggiatore, per poi uscire velocemente dal bar ed imboccare l’uscita su Via Giolitti. L’operante raggiungeva il ladro bloccandolo e traendolo in arresto. Il derubato, accortosi del furto, si portava presso gli Uffici della Polfer di Roma Termini per sporgere regolare denuncia e riprendere possesso del proprio zaino di colore nero marca “Thule” del valore di 250 Euro, contenente un pc portatile marca Microsoft Surface con mouse, hard disk portatile e cavi per un valore ammontante a 3.500 Euro, documenti di varia natura ed altri effetti personali.

Borseggiatori in azione nella metro

Nella giornata del 26 aprile il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale ha tratto in arresto due persone, resesi responsabili in concorso tra loro, del reato di “flagrante furto aggravato” di un cellulare, ai danni di un viaggiatore.

Nel particolare gli agenti si portavano all’interno della metropolitana fermata linea A, Termini, in quel momento particolarmente affollata da turisti stranieri. Gli agenti prendevano posto a bordo di un convoglio diretto ad Ottaviano, proprio per un servizio anti borseggio, e durante la sosta nella fermata di Repubblica notavano salire a bordo due soggetti, conosciuti quali abituali borseggiatori operanti in metropolitana, che accodavano immediatamente una coppia di turisti stranieri con al seguito un voluminoso trolley, posizionandosi uno difronte e l’altro alle spalle degli ignari viaggiatori. Durante la fase della sosta nella fermata di Barberini i correi entravano in azione, in particolare uno di loro, coperto dai movimenti del proprio complice, con mossa fulminea riusciva a sottrarre un telefono cellulare dalla tasca anteriore sinistra del turista opportunamente circondato. Una volta portata a compimento l’azione delittuosa, i due scendevano frettolosamente dal convoglio cercando di guadagnarsi l’impunità, ma gli agenti intervenivano prontamente bloccandoli e nella circostanza uno dei malfattori tentava vanamente di disfarsi di quanto asportato poco prima, gettandolo in terra. Il telefono veniva immediatamente recuperato e, stante la flagranza di reato e la pericolosità dei due soggetti, gli stessi venivano tratti in arresto.

La parte lesa, ancora ignara dell’accaduto, informata dal personale operante, è stata accompagnata presso gli Uffici della Polfer ove sporgeva regolare denuncia/querela in merito al furto subito, rientrando contestualmente in possesso del proprio telefono cellulare marca Apple modello Iphone 14 pro del valore di Euro 1.900.

Controlli sulla tratta ferroviaria Roma-Formia

331 persone identificate, questo è il bilancio dell’attività di Polizia Ferroviaria per il Lazio nell’ambito dei servizi rafforzati durante un controllo straordinario a bordo di convogli ferroviari nella tratta Roma – Formia e viceversa, svolto nella giornata del 26 aprile, promosso dal Servizio Polizia Ferroviaria, nell’ambito dell’operazione “ALTO IMPATTO“. Il servizio disposto è mirato alla prevenzione ed alla repressione dei reati commessi a bordo treno, nonché all’accurato controllo degli utenti del servizio ferroviario e dei loro bagagli.

Svolge servizio assistenza clienti non richiesto

Sempre nella giornata del 26 aprile un cittadino italiano è stato sanzionato dagli agenti del Settore Operativo di Roma Termini, perché sorpreso ad effettuare, benché privo della prescritta autorizzazione dell’ente gestore della struttura F.S., il servizio di assistenza ai clienti presso le biglietterie self-service all’interno della stazione ferroviaria di Roma Termini, avvicinando gli utenti intenti ad acquistare i titoli di viaggio e impedendo la libera fruizione del servizio ferroviario. Il predetto è stato sanzionato ed è stato disposto per lo stesso l”ORDAL” che corrisponde ad un’imposizione data ad un cittadino di non sostare, in questo caso specifico, nella stazione ferroviaria di Roma Termini e nelle relative pertinenze, per le successive 48 ore.

Gli incontri informativi nelle scuole del Lazio

Nella settimana che va dal 20 aprile al 26 aprile è continuata l’attività del personale della Polizia Ferroviaria specializzato nell’educazione alla legalità ed alla sicurezza ferroviaria presso le scuole del Lazio. Sono stati 3 gli incontri per il progetto “Incroci”, iniziativa di educazione alla legalità sui temi della sicurezza stradale, ferroviaria e sui pericoli connessi all’utilizzo poco consapevole della Rete.