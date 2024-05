Termini presa d’assalto da ladri di bagagli: salgono sui treni rubano e scappano

Si aggiravano con fare sospetto tra i viaggiatori in partenza da Roma Termini. I due stranieri sono stati visti dapprima nel pomeriggio e, poi, nuovamente in serata, incuriosendo gli uomini della Polfer che svolgevano, come di consueto, un servizio di controllo nello scalo ferroviario.

Cercavano di mimetizzarsi tra la folla che saliva e scendeva dai convogli, senza però riuscire a sfuggire all’occhio attento degli agenti che decidevano di controllare i loro movimenti.

Salgono sul treno e rubano uno zaino

Alla fine i poliziotti li vedevano salire su un convoglio AV, posizionato al binario n. 8 della Stazione di Roma Termini dove gli stessi, dopo un breve cenno di intesa, si impossessavano di uno zaino di un viaggiatore seduto a bordo di una carrozza, per poi scendere velocemente dal treno, cercando di fuggire e far perdere le proprie tracce.

Fermati e arrestati dalla Polfer

Un tentativo vano, visto che i due autori del furto venivano immediatamente bloccati dagli operatori che verificavano che nulla risultasse mancante agli effetti personali del viaggiatore, tra cui una playstation ed una cassa acustica, per un valore totale di circa € 490,00. La merce rubata veniva contestualmente restituita alla vittima, la quale non si era avveduta del furto e che successivamente sporgeva denuncia negli Uffici della Polizia Ferroviaria di Napoli Centrale.

Ruba il trolley di una passeggera e tenta la fuga

Ancora una volta, nella mattinata del 3 maggio il personale della squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale, nel corso dei consueti servizi finalizzati al contrasto dell’attività delittuosa nell’ambito della Stazione di Roma Termini e zone limitrofe, ha tratto in arresto 1 persona, resasi responsabile del reato di furto aggravato di un trolley e di una busta contenente effetti personali vari della nota marca L.V. per un importo di circa € 900,00.

In particolare gli operanti, nel corso degli abituali servizi di repressione dei reati svolto in abiti civili all’interno della Stazione FS di Roma Termini, mente si trovavano nei pressi dei binari adibiti alla partenza dei treni AV, notavano transitare sul binario n. 10 un soggetto il quale, con fare palesemente sospetto, poneva particolare attenzione ai bagagli dei numerosi viaggiatori in attesa dell’arrivo del treno. Insospettiti e certi che di lì a poco l’uomo potesse commettere un’azione delittuosa, ne seguivano attentamente le mosse, constatando che il soggetto saliva a bordo della carrozza di testa di un treno AV appena giunto in stazione, per poi ridiscendere dopo qualche minuto con un trolley e una busta per imboccare immediatamente la scala che porta al sottopassaggio, per uscire il prima possibile dalla stazione.

Fermato ladro in fuga

Il ladro, però, veniva bloccato dagli operanti, che contattato il capotreno del convoglio in questione, che nel frattempo era ripartito in direzione Milano, rintracciava la derubata, la quale una volta giunta a destinazione a Milano Centrale, formalizzava regolare denuncia/querela presso gli Uffici della Polfer.