Termovalorizzatore di Roma, Elly Schlein: “Il PD si confronterà con i sindaci della Città Metropolitana”. La risposta della nuova segretaria del Partito Democratico arriva al programma “Che tempo che fa”. Oggi il sindaco Roberto Gualtieri vuole realizzare l’impianto, ma venti colleghi dei comuni della Città Metropolitana gli hanno scritto per esprimere la loro preoccupazione e la totale contrarietà. E anche il M5s, con cui la neo segretaria vorrebbe collaborare sul piano politico per il futuro, è completamente contrario all’edificazione di una simile struttura.

Elly Schlein sul termovalorizzatore di Roma

Il dibattito sul termovalorizzatore romano è più che mai aperto, non solo per il sindaco Roberto Gualtieri, ma anche con gli altri primi cittadini del Partito Democratico in giro per la provincia di Roma. Intervistata da Fabio Fazio a “Che Tempo che fa” su Rai 3, la segretaria del Pd Elly Schlein ha risposto alla domanda del conduttore che le ha chiesto se fosse favorevole o contraria all’impianto che potrebbe sorgere nella Città Eterna. “Ci confronteremo con i nostri amministratori locali sulla base del lavoro che stanno facendo dappertutto – ha detto Schlein scegliendo di puntare non sulla sua opinione personale ma sul metodo da seguire da qui in avanti, ovvero l’ascolto – Sicuramente su alcuni temi chiederemo maggiore impegno”.

Il sindaco e attuale commissario di governo Roberto Gualtieri vuole realizzare l’impianto, ormai necessario per la città, mentre il M5s, con cui la segretaria democratica vorrebbe collaborare anche per portare avanti un’opposizione al governo guidato da Giorgia Meloni, è totalmente contrario. Ma c’è di più: almeno venti sindaci dei comuni laziali hanno scritto al sindaco Gualtieri per esprimere la loro preoccupazione e l’avversione all’idea che nella zona di Santa Palomba possa sorgere l’impianto da 600 tonnellate di rifiuti all’anno. In prima fila ci sono anche alcuni sindaci del Pd come quello di Albano Laziale Massimiliano Borelli e Francesca Sbardella di Frascati. Altri sono espressione di una coalizione di centrosinistra, in cui ovviamente c’è il sostegno anche del Pd: il sindaco di Ciampino Emanuela Colella, Carlo Zoccolotti sindaco di Genzano di Roma, il primo cittadino di Grottaferrata Mirko Di Bernardo. Orlando Poggi ed Emanuela Panzironi rispettivamente alla guida di Velletri e Zagarolo.