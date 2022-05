Terribile incidente a Roma tra auto e monopattino: morto 24enne

Ancora un incidente tra un’auto e un monopattino, quel mezzo green ed ecologico che sta invadendo le strade della Capitale. Lo stesso mezzo sul quale, purtroppo, si contano sempre più vittime. L’ultima, in ordine di tempo, domenica sera, poco dopo le 22, in viale di Tor di Quinto all’altezza del civico 119. Qui, per cause ancora tutte da accertare, si sono scontrati una vettura e un monopattino.

La dinamica dell’incidente mortale in viale di Tor di Quinto

L’impatto tra la vettura, una Dacia Sandero, e il monopattino è stato terribile, non ha lasciato scampo al conducente del mezzo elettrico. Ancora da chiarire le dinamiche dello scontro in cui ha perso la vita un giovane italiano, di appena 24 anni, che ha riportato gravissime ferite: inutili, infatti, tutti i tentativi di soccorso, per lui non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Il conducente dell’auto, invece, sotto shock, è stato portato all’ospedale Sant’Andrea e per lui sono stati richiesti gli esami tossicologici di rito.

Ora spetterà agli agenti della Polizia Locale del III Gruppo Nomentano fare chiarezza, ricostruire quei momenti. Intanto, entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro.