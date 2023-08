Terribile scontro sulla Cassia, coinvolte tre auto: due feriti in codice rosso

Ancora sangue sulle strade. L’ennesimo sinistro si è verificato ieri sulla Cassia intorno alle 21.30. A scontrarsi tre automobili in via di Baccanello. A seguito del violento impatto due persone sono poi state condotte in ospedale in codice rosso. Attualmente al vaglio l’esatta dinamica dell’incidente, in corso infatti le indagini da parte delle forze dell’ordine al fine di fare chiarezza su quanto accaduto.

I feriti nell’incidente avvenuto ieri sera in via di Baccanello

Come dicevamo, i fatti sono avvenuti ieri, domenica 6 agosto, intorno alle 21.30. Siamo in via di Baccanello, lungo la Cassia e precisamente di fronte alle scuderie San Giorgio. Una volta fatto scattare l’allarme, è prontamente intervenuto il Gruppo XV della Polizia Locale per tutte le necessarie verifiche. Nel sinistro sono state coinvolte tre auto: una Volswagen t-roc, una Volswagen golf e un’Audi. A bordo della prima vettura un uomo italiano di 56 anni che è stato poi condotto in codice rosso al Sant’Andrea. Invece, nella seconda auto c’era una donna romena 48enne, poi trasportata al Gemelli sempre in codice rosso. Infine, a bordo della terza auto un uomo sudamericano trasportato in codice giallo al San Pietro. Quest’ultimo non era solo. Con lui anche un ragazzo italiano di 19 anni e una donna 27enne, condotta in codice giallo al Gemelli.

Gli accertamenti e le indagini

Per i tre conducenti sono stati richiesti gli accertamenti di rito che serviranno a comprendere meglio la dinamica del sinistro che li ha visti protagonisti. Rispetto a quest’ultima, come detto, le cause sono ancora in via di accertamento ma – stando ad una primissima ricostruzione – l’Audi avrebbe invado la corsia opposta tentando un sorpasso. Spetterà adesso agli agenti della Polizia Locale fare chiarezza e comprendere i dettagli della vicenda, così da attribuire eventuali responsabilità.