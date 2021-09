Terza dose nel Lazio per gli Over 80, quando e come prenotare la vaccinazione

Oltre 8 milioni e 250 mila le dosi di vaccino contro il Coronavirus che sono state somministrate nel Lazio, con l’82% della popolazione over 12 e l’88% di quella over 18 vaccinata. Un vero e proprio “record”, un “traguardo” perché nel Lazio i tassi di copertura sono tra i più alti a livello europeo. Ma la ‘macchina’ non si ferma e dalla Pisana si dicono già pronti per somministrare il terzo richiamo agli over 80.

Terza dose nel Lazio per gli over 80: ecco da quando e come prenotare

“Nel Lazio siamo pronti a partire con la terza dose di richiamo Covid, contestuale al vaccino antinfluenzale, non appena sarà disponibile la circolare del Ministero della Salute”. A confermarlo nel bollettino delle Asl reso noto ieri l’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. All’inizio toccherà agli over 80, tutti quelli che hanno completato il ciclo vaccinale (prima e seconda dose) entro il 31 marzo 2021, poi sarà il turno di tutti gli altri cittadini seguendo, molto probabilmente, sempre la fascia d’età. Per prenotarsi, spiega il responsabile alla Sanità, il cittadino ha davanti a sé diverse opzioni: può prenotare (o farsi aiutare nella prenotazione) tramite il portale https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home, inserendo il numero della tessera sanitaria e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia vicino casa; oppure può contattare il Medico di famiglia che potrà anche somministrare il vaccino antinfluenzale.

Tutti gli over 80 che si trovano nelle RSA e in altre strutture residenziali riceveranno la terza dose direttamente dalle équipe delle Asl, dalla Uscar o dal personale che li ospita. Stessa cosa per gli anziani che hanno ricevuto la vaccinazione a domicilio: in questo caso verranno contattati loro dalle Asl e non dovranno prenotarsi autonomamente.

Vaccino antinfluenzale nel Lazio: quando si parte e come prenotare

Ma se da un lato l’attenzione sembra tutta concentrata sul terzo richiamo del vaccino contro il virus, dall’altro la Regione Lazio è pronta per somministrare anche il vaccino antinfluenzale. In questo caso, come ha confermato Alessio D’Amato, si partirà nella prima settimana di ottobre e il siero sarà gratuito per gli over 65, per le categorie a rischio, per gli operatori sanitari, le forze dell’ordine e per chi dona il sangue. Per richiedere il vaccino antinfluenzale i cittadini dovranno contattare il proprio medico di famiglia a partire dalla prima settimana di ottobre.