Tiramisù day oggi 21 marzo 2023: ecco dove mangiarlo a Roma

Si festeggia oggi in Italia il tiramisù day! La festa celebra e rende omaggio ad uno dei dolci maggiormente apprezzati della cucina italiana. Estremamente semplice da preparare, del tiramisù ne esistono tante versioni ed ognuna più buona dell’altra. Se in questa golosa ricorrenza vi trovate a Roma ecco per voi una serie di imperdibili ed altrettanto golosi appuntamenti tutti da assaporare.

Dolce senza tempo, il tiramisù mette davvero d’accordo tutti. Estremante semplice e veloce da preparare, il successo è garantito! Nella classica teglia oppure nella versione più moderna del bicchiere o ancora, arricchito con della frutta, il tiramisù conquisterà anche i palati più esigenti. Prepararlo in casa con i bambini diventa una vera e propria festa ma anche acquistarlo in città mentre si sta facendo una passeggiata è senza dubbio un ottimo modo per addolcire la giornata. Oggi, 21 marzo, si celebra il tiramisù day e nella Capitale ci sono alcuni posti che proprio non potete perdervi se avete intenzione di celebrare questo irresistibile dolce.

Dove mangiarlo a Roma

Se volete mangiare il tiramisù mentre siete a passeggio per la città MiTiroSù, Mr.100 Tiramisù e Tiramisù Trastevere potrebbero fare al caso vostro. Tre locali dedicati interamente al tipico dolce al caffè dove, tuttavia, le rivisitazioni in base ai gusti dei clienti sono all’ordine del giorno, per una pausa decisamente golosa e gustosa. A proposito di rivisitazioni segnaliamo l’innovativa versione del dolce che è possibile gustare da Casa & Bottega in via dei Coronari. Creata da Loretta Fanella, la rivisitazione si chiama Sù e la golosa cialda di cioccolato presente nella ricetta darà quel tocco in più al dolce, rendendo la vostra pausa decisamente indimenticabile. Segnaliamo poi il ristorante AllAlberone, in zona San Giovanni. Qui la ricetta del tiramisù viene tramandata di generazione in generazione, una vera chicca. Infine, un ottimo dolce si può gustare anche in zona Piramide presso l‘Osteria Fratelli Mori, dove il goloso dolce viene servito nella tazzina del caffè.